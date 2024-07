El FMI empeoró su pronóstico para Argentina y, según analizan, la recesión se profundizará

El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó su informe WEO y los resultados fueron terminantes. Tras empeorar su pronóstico para Argentina, aseguró que el PBI caerá en un 3,5% y mantendrá su panorama de recesión.De acuerdo con lo publicado en el el comunicado de World Economic Outlook (Perspectivas del Mundo económico) que se dio a conocer desde Washington esta mañana, se adelantó un aumento de 3,2% en la economía global. A la misma vez, en el informe advirten sobre riesgos al alza para la inflación en un “contexto de crecientes tensiones comerciales y una mayor incertidumbre política”.Si bien se aceleró la caída tras el informe de abril, cuando se auguraba un 2,8%, para 2025 se espera una leve recuperación del 5%. En lo concerniente a las condiciones globales, el Fondo espera que el crecimiento mundial se ubique en 3,2% en el presente año y en 3,3% el próximo. Estados Unidos lidera el ranking con un 2,6% de expansión, mientras que en Europa se avizora un pequeño repunte del 0,9%.Las previsiones no logran sacar el crecimiento de los mediocres niveles que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha advertido que llevarían a "los tibios años veinte". El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmó en un blog que acompañaba al informe que "el crecimiento de las principales economías avanzadas se está alineando a medida que se cierran las brechas de producción", y añadió que Estados Unidos mostraba cada vez más signos de enfriamiento, mientras que Europa estaba preparada para repuntar.El FMI elevó significativamente su previsión de crecimiento de China hasta el 5,0% -igualando el objetivo del gobierno chino para el año- desde el 4,6% de abril, debido al repunte del consumo privado en el primer trimestre y a la fortaleza de las exportaciones. El FMI también aumentó su previsión de crecimiento de China para 2025 al 4,5% desde el 4,1% de abril.El Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluará los sobrecargos de intereses de deuda, una iniciativa que inició Martín Guzmán en 2020 en sus primeros meses como ministro de Economía del gobierno del Frente de Todos, cuando advirtió que este tipo de políticas tornaban impagable la deuda con el organismo internacional de crédito, y es apoyada por varios países.La política del FMI que impone sobrecargos a los créditos que exceden ciertos umbrales es implementada por el organismo internacional de crédito desde 2009. Sin embrago, casi nadie sabía de su existencia. Ni la comunidad internacional, ni el público en general, ni siquiera los países deudores, que tenían créditos vigentes con el Fondo y que los estaban pagando.Fue en 2020 que el tema salió a la luz a partir de las discusiones en torno al análisis de la sostenibilidad de la deuda por parte de Guzmán. El entonces ministro descubrió que los números no cerraban por los sobrecargos de interés, que es una tasa por encima de la tasa de interés que cobra el FMI a los países con préstamos por encima de su cuota de participación.Desde ese momento, la revisión de los Sobrecargos del FMI se convirtió en uno de los temas de discusión en las agendas de los principales foros internacionales, publicaciones, diarios de renombre global y espacios políticos mundiales. Guzmán llevó el tema a cada reunión con líderes de los países que visitó y lo puso en la mesa de discusión en los distintos foros.Así fue que el G20 y el G24 incluyeron el tema en sus comunicados y la ONU expresó su posición favorable a su revisión. También el tema fue discutido por expertos en medio como New York Times, Bloomberg y Reuters, y por líderes mundiales cómo Lula da Silva.En la última reunión anual del FMI y el Banco Mundial llevada a cabo en Marruecos en Octubre 2023 se realizó una reunión especial con expertos y representantes de países afectados liderada por Guzmán y el Profesor Joseph Stiglitz para pensar ideas de reforma concreta.El Vaticano también dio su apoyo llevando el tema en mayo a la Academia Pontificia. Luego, en las reuniones de Primavera en abril 2024 en Washington, Guzmán encabezó una reunión con Directores Ejecutivos del FMI para seguir avanzando en este importante asunto.