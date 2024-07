El Gobierno anunció que logró superávit fiscal en junio tras el ajuste realizado sobre el gasto público

Junio cerró con superávit financiero de 8.189 millones de pesos.

Sexto mes consecutivo 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 16, 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el mes de junio finalizó con superávit financiero. A través de redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda le puso números al resultado: $238.189 millones de pesos.Durante el mes pasado, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $488.569 millones y un superávit financiero de $238.189 millones. En los primeros 6 meses del año, el SPN acumula un superávit primario mayor a 1,1% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB.Desde el Gobierno, destacaron que “es la primera vez desde 2008 que se alcanzan 6 meses consecutivos de superávit financiero”. Al mismo tiempo resaltaron que “este resultado se logró sin haber entrado en vigencia en el período considerado el capítulo fiscal de la Ley de Bases, y vuelve a reafirmar el compromiso del Gobierno con el equilibrio financiero en 2024”.Lo que en la previa hasta el presidente Javier Milei había advertido que podía ser negativo, dado el pago de los aguinaldos proveniente de las arcas públicas, finalmente concluyó con signo positivo.En los primeros seis meses del año el gasto primario acumuló una reducción de 32% en términos reales. Los rubros que registraron las mayores bajas son Gasto de Capital (-82% i.a.), Transferencias Corrientes Discrecionales a Provincias (-75% i.a.) y Resto de Gasto Corriente (-43% i.a.), que incluye otras erogaciones como las transferencias para cubrir el déficit de parte de las empresas públicas. Los subsidios económicos se redujeron 43% i.a., a pesar de las bajas temperaturas registradas desde mayo y de que los cambios en los cuadros tarifarios de energía eléctrica y gas en junio no impactaron en los números base caja del mes.Los recursos destinados a la Asignación Universal para la Protección Social se incrementaron 16% i.a. en términos reales entre enero y junio, reflejando, junto a la Tarjeta Alimentar y el programa Primeros 1.000 días, el refuerzo en los programas sociales que llegan a la población más vulnerable sin intermediarios.En lo referente al gasto en jubilaciones y pensiones, la reducción interanual en el acumulado de 6 meses se explicó fundamentalmente por el efecto de la fórmula de movilidad previsional vigente hasta marzo. A partir de entonces, con el refuerzo del 12,5% otorgado en abril y el cambio a una actualización por inflación con menor rezago, los haberes previsionales comenzaron a crecer en términos reales. Desde noviembre de 2023, la jubilación sin considerar bonos se incrementó 5%. El haber medio del sistema se incrementó 2% real desde noviembre.La performance fiscal del Gobierno, como ancla en su programa económico, tomó más peso en las últimas semanas porque la magnitud del superávit determinará, en lo sucesivo, la solvencia del Tesoro para pagar los intereses de las nuevas Letras de Liquidez (LeFi) que comenzarán a circular el lunes que viene en lugar de los pases pasivos de la autoridad monetaria.Esta semana, además, tendrá lugar la operación por la cual el Tesoro, con pesos conseguidos con ese mismo superávit, apurará compras de dólares por USD 1.530 millones y los girará a una cuenta en el Bank of New York Mellon para que queden como custodia y a manera de garantía de los pagos de intereses de los Globales y Bonares en moneda extranjera en enero.