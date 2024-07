Yeza volvió a cruzar a Bullrich: "Hay algo de ingratitud que no me gusta"

El presidente de la Asamblea del PRO,, volvió a apuntar contra la ministra de Seguridad de Javier Milei,por su “desagradecimiento” e “ingratitud” con el PRO luego de brindar su apoyo a La Libertad Avanza (LLA) y unirse al Gabinete.“Para una organización que le dio tanto como es el PRO, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta. Entonces, ahí es donde decís: ‘No me genera que sea una buena estrategia muy exitosa como para que nos generes respeto’”, señaló durante una entrevista para La Nación+ y apuntó: “Ahí es donde pienso que”.Ante la consulta del periodista Luis Novaresio de qué le diría a la ministra, Yeza contestó: “y que además es necesario para que el Gobierno le vaya bien”.En ese contexto, el legislador la acusó de “querer romper el PRO”. “”. “El PRO se fue rompiendo entre 2019 y 2023 y la verdad que en 2019 nadie sentía que había que arreglar el PRO, no estaba al 100% el sentimiento de que hay que destruir y reconstruir el PRO", recordó al señalar la interna entre lo que fue el larretismo y el bullrichismo.Además, el ex intendente de Pinamar afirmó que”. En referencia a un video de la ministra, grabado en una confitería, en el que dijo: “Nosotros no somos agua tibia, nosotros nos jugamos a fondo por el cambio y por la libertad de la Argentina. Vamos por la decisión de cambiar la Argentina y lo estamos haciendo”, sostuvo.“Lo que se votó es una fusión en la que nosotros decidimos que no nos vamos a disolver. Uno escucha las palabras afectuosas que dice Milei con respecto al PRO y después que Bullrich diga que nosotros somos unos tibios, a pesar de que lideramos la conversación pública con respecto a la Ley Bases...”, lamentó Yeza.Y cocluyó: “Hablar de fusión es otra cosa, porque así dejaría de existir algo que existió en función de algo nuevo. Es decir que el PRO se disuelva, también La Libertad Avanza y se genere algo nuevo.”.