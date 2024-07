Caso Loan: tras la indagatoria a Laudelina, citan a declarar de modo urgente a senador cercano a Valdés

Laudelina Peña, la tía de Loan Danilo Peña, el menor desaparecido en Corrientes, pidió perdón ante la Justicia federal por mentir en sus declaraciones anteriores y aseguró que tanto ella como su hija fueron amenazadas para instalar la versión del accidente.Así lo reveló el texto completo de la declaración que la mujer brindó este martes frente a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. "Son 67 fojas. Las primeras 50 son un relato de los hechos y los elementos por los cuales creen que fue parte activa de la trama en torno a la sustracción y el ocultamiento", explicó.Durante la indagatoria, que se realizó en el Juzgado Federal de Goya y duró casi tres horas, Laudelina pidió "perdón por mentir en la primera declaración". "No fue mi intención, fue del abogado (José) Codazzi. Yo no tuve nada que ver con el accidente. Fue tema del abogado que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija", aseguró en la declaración a la que accedió el canal c5n.Consultada sobre lo que pudo haber sucedido con Loan, respondió: "Para mí lo llevaron, no sé quién. Pudo haber sido (Daniel) Ramírez, (Antonio) Benítez o (Mónica) Millapi. Eran los tres con los que Loan estaba. Yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura que estaba con ellos", relató.También señaló que la última vez que vio a su sobrino fue "cuando él pasó la tranquera con los otros chicos. No vi que le chocó la camioneta, pero pudo haberle levantado si alguien lo llevó y lo entregó", sostuvo.En tanto, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya también solicitó de “modo urgente” que el senador provincial, Diego Pellegrini, se presente a declarar en la causa por la desaparición de Loan, luego de que la hija de Laudelina lo haya señalado en su testimonial.La declaración del senador provincial ya había sido pedida por Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, quien la semana pasada presentó una denuncia en la que pidió que se investigue una red de encubrimiento, en la que colocó como actores principales de esa maniobra al senador provincial Diego Pellegrini y al abogado José Fernández Codazzi.Ahora, Laudelina lo señaló como el responsable de haber intentado instalar la versión del accidente a cambio del pago de 50 mil pesos, mediante un acuerdo con su ex abogado José Codazzi.Según fuentes de la causa que cita el portal Infobae, Codazzi “la subió a un auto y después la pasaron a una camioneta donde estaba el senador provincial Diego Pellegrini, que era el que más apretaba. (...) Los 50 mil pesos los metió en la campera cuando la detuvieron y ahora están incautados en Ezeiza”.Pellegrini es un abogado que apareció en la primera línea de política de Corrientes a principios del año 2000, cuando uno de los hombres fuertes del radicalismo provincial era el ex senador y productor y comediante Eugenio “Nito” Artaza.Sin embargo, en los últimos años y después de un largo derrotero de cambios de bando, el actual senador comentó en varias entrevistas que su vínculo con Valdés se remonta a fines de los 90, cuando ambos compartieron la Juventud Radical.Pellegrini escaló y se ganó la confianza del actual gobernador correntino, quien lo promovió para ocupar la vicepresidencia 1 ra de la Cámara de Diputados. Desde esa relación política, fue elegido, en 2021, senador provincial pero ahora por el espacio de Valdés: fue en una alianza del radicalismo con el espacio FORJA. Desde ese momento se pegó al Gobernador, que fue reelegido ese año hasta el 2025.Fue en la declaración de Macarena donde la joven reveló que el viernes en el que su mamá informó frente a un fiscal provincial que Caillava y Pérez habían atropellado al menor, el senador apareció en uno de los autos.En este marco, Macarena resaltó: “Me baso en la forma en la que me llevaron a declarar. Me sentí indefensa. Me fui sola. No tuve el asesoramiento de nadie. Nos cambiaron de vehículo. Y ahí se subió un señor que yo quiero identificar. Para mí se trata de un senador de Corrientes. En el camino hacemos un cambio, y yo lo quiero reconocer”.Fue en la declaración de Macarena donde la joven reveló que el senador apareció en uno de los autos. “Puedo decir el nombre y apellido. Pero no estoy del todo segura. Lo tengo que ver personalmente. Por foto es Diego Pellegrini. Estoy 90 por ciento segura. Nos amenazaron y nos dijeron que nos iban a dar una casa. Mi mamá le dio los detalles de la casa que queríamos, por temor”, sostuvo. “Puedo reconocerle la voz también. Mi mamá también lo puede reconocer. No puedo hablar con ella. Me va a apoyar porque es la verdad. Es muy grave toda la situación. Dos policías no nos pueden cuidar en este momento”, expresó.