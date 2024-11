Caso Loan Peña: piden las prisiones preventivas para los siete detenidos y más pericias

Los fiscales de la causa por la desaparición de Loan Peña en Corrientes solicitaron los procesamientos con prisión preventiva de los siete detenidos, indagatorias a personas involucradas y la realización de nuevas pericias.Ante el pedido de los fiscales, ahora resta saber si la jueza Cristina Penzo acepta y, de esa manera, cómo avanza la investigación por la causa principal del caso Loan, el nene de 5 años que desapareció el 13 de junio cuando estaba en un naranjal del paraje Algarrobal de Corrientes tras un almuerzo familiar.En las últimas horas, el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y los responsables de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) le pidieron a la jueza nuevos requerimientos a 168 días de la búsqueda del menor.Argumentaron que Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña deberán ser procesados por la sustracción y ocultamiento del menor, mientras que el comisario Walter Maciel por haber entorpecido la investigación y facilitado el encubrimiento.Se le suma las indagatorias a Macarena Peña, prima de Loan e hija de Laudelina, y de Cristian Agustín Gutiérrez, amigo de Benítez. Se los acusa de encubrimiento y entorpecimiento de la investigación.Por último, el próximo 27 de diciembre se llevarán a cabo las pericias tecnológicas en el Comando Unificado Corrientes (CUC) donde se analizarán todos los dispositivos secuestrados en la causa.En tanto, al menos cuatro lagunas van a ser rastrilladas en el caso luego de confirmarse que durante la investigación no fueron analizadas. Existe la posibilidad también de que alguna de ellas sea vaciada para una mayor precisión de los resultados.“Existen procedimientos previos a esa determinación. Rastrillaje y búsqueda acuática bajo la dirección de SIFEBU, es decir, lo que debió hacerse anteriormente y no se hizo”, detalló el abogado Juan Pablo Gallego en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.Se supo que una de las lagunas es próxima al campo de Caillava y Pérez, dos de los detenidos que, además, son de los principales sospechados.El 13 de junio pasado, Loan fue con su papá José de sorpresa a la casa de su abuela Catalina. Allí, almorzaron junto a su tía Laudelina, que estaba con su pareja Benítez y sus tres hijos: Macarena y dos menores de edad. También participaron del encuentro su prima política, Camila Núñez, quien había llevado a su nena. Además estaba el matrimonio de Millapi y Ramírez, y el de la ex funcionaria Caillava y el capitán de navío retirado Pérez.