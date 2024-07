Nuevos cuadros tarifarios para usuarios de Edesur y Edenor

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó el nuevo cuadro tarifario para usuarios N2 y N3 (ingresos bajos y medios) que no tengan acceso al servicio de gas natural y gas propano indiluido por redes, en las zonas frías de Edenor y Edesur.La novedad se da en el marco del Decreto 465/2024, publicado a fines de mayo, en el que el Gobierno determinó que entre el 1° de julio y el 30 de noviembre la Secretaría de Energía aplicará un reordenamiento gradual de los recursos monetarios del Estado destinados al costo de los precios mayoristas de luz y gas.Así, se iniciará una quita de subsidios para los usuarios N2 (bajos) y N3 (medios). El nuevo cuadro tarifario, definido en las resoluciones 435 y 436 del ENRE, se aplicará a partir de junio.> Tarifa 1 - R Nivel 2 bajos ingresos- R1 Cargo Fijo 0 -150 $/mes $783,430 - Cargo Variable 0 -150 $/kWh $31,711- R2 Cargo Fijo 151-400 $/mes $1.644,450 - Cargo Variable 151-400 $/kWh $31,979- R3 Cargo Fijo 401-500 $/mes $5.651,940 - Cargo Variable 401-500 $/kWh $37,659- R4 Cargo Fijo 501 a 600 $/mes $9.216,860 - Cargo Variable 501 a 600 $/kWh $39,579- R5 Cargo Fijo 601 a 700 $/mes $24.910,600 - Cargo Variable 601 a 700 $/kWh $50,792- R6 Cargo Fijo +700 $/mes $28.592,580 - Cargo Variable +700 $/kWh $51,699 ($103,681 por el excedente a los 700 kWh/mes)> Tarifa 1 - R Nivel 3 ingresos medios- R1 Cargo Fijo 0 -150 $/mes $783,43 - Cargo Variable 0 -150 $/kWh $43,26- R2 Cargo Fijo 151-400 $/mes $1.644,45 - Cargo Variable 151-400 $/kWh $43,53- R3 Cargo Fijo 401-500 $/mes $5.651,940 - Cargo Variable 401-500 $/kWh $49,209R4 Cargo Fijo 501 a 600 $/mes $9.216,860 - Cargo Variable 501 a 600 $/kWh $51,129 ($91,561 por el excedente a los 500 kWh/mes)- R5 Cargo Fijo 601 a 700 $/mes $24.910,600 - Cargo Variable 601 a 700 $/kWh $62,342 ($102,774 por el excedente a los 500 kWh/mes)- R6 Cargo Fijo +700 $/mes $28.592,580 - Cargo Variable +700 $/kWh $63,249 ($103,681por el excedente a los 500 kWh/mes)>Tarifa 1 - R Nivel 2 bajos ingresos- R1 Cargo Fijo 0 -150 $/mes $791,270 - Cargo Variable 0 -150 $/kWh $31,594- R2 Cargo Fijo 151-400 $/mes $1.687,650 - Cargo Variable 151-400 $/kWh $31,897- R3 Cargo Fijo 401-500 $/mes $5.818,970 - Cargo Variable 401-500 $/kWh $37,498- R4 Cargo Fijo 501 a 600 $/mes $9.309,040 - Cargo Variable 501 a 600 $/kWh $39,321- R5 Cargo Fijo 601 a 700 $/mes $24.526,030 - Cargo Variable 601 a 700 $/kWh $43,355- R6 Cargo Fijo +700 $/mes $28.923,740 - Cargo Variable +700 $/kWh $45,509 ($97,554 por el excedente a los 700 kWh/mes)> Tarifa 1 - R Nivel 3 ingresos medios- R1 Cargo Fijo 0 -150 $/mes $791,270 - Cargo Variable 0 -150 $/kWh $43,158- R2 Cargo Fijo 151-400 $/mes $1.687,650 - Cargo Variable 151-400 $/kWh $43,461- R3 Cargo Fijo 401-500 $/mes $5.818,970 - Cargo Variable 401-500 $/kWh $49,062- R4 Cargo Fijo 501 a 600 $/mes $9.309,040 - Cargo Variable 501 a 600 $/kWh $50,885 ($91,366 por el excedente a los 500 kWh/mes)- R5 Cargo Fijo 601 a 700 $/mes $24.526,030 - Cargo Variable 601 a 700 $/kWh $54,919 ($95,400 por el excedente a los 500 kWh/mes)- R6 Cargo Fijo +700 $/mes $28.923,740 - Cargo Variable +700 $/kWh $57,073 ($97,554 por el excedente a los 500 kWh/mes)El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) comenzó una campaña para advertir a los usuarios de Edenor y Edesur que pertenezcan al segmento de bajos ingresos (N2) que deben inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para mantener la tarifa social.Durante el mes de julio, el ENRE llamará por teléfono a los usuarios N2 que no estén anotados en el RASE y, a través de un mensaje grabado, les indicará que deben regularizar su situación. La fecha límite para realizar el trámite es el lunes 5 de agosto de 2024.El organismo informó que la campaña está dirigida a aquellos usuarios "que, por contar con tarifa social, accedieron de manera automática al subsidio correspondiente al Nivel 2 de la segmentación energética" y por ese motivo no se inscribieron en el RASE cuando se actualizó el cuadro tarifario.También señaló que "tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo". El trámite puede realizarse online a través del sitio oficial del ENRE.El usuario residencial deberá completar una declaración jurada y, en caso de que ya lo haya hecho anteriormente, deberá actualizar la información.Los datos a tener en cuenta son los siguientes:- El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura.- El último ejemplar de DNI.- El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.- Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.- Una dirección de correo electrónico.