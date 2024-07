"No estamos de acuerdo": Adorni le respondió las críticas a Karagozian

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las críticas del asesor que integra el Consejo Económico Presidencial y empresario, Teddy Karagozian, al plantear que desde el Gobierno "no están de acuerdo", aunque evitó hablar de su desvinculación."Lo tomamos como una opinión más y no estamos de acuerdo", apuntó el vocero presidencial esta mañana en su habitual conferencia de prensa en referencia a las declaraciones del empresario textil que señaló que no vislumbra la recuperación económica.Consultado en conferencia de prensa sobre el futuro de Karagozian, quien además cargó contra el número dos de la Vocería, Javier Lanari, por sus críticas al rubro de la indumentaria, remarcó: ""Me enteré por las redes.", remarcó Adorni al respecto.Hace días fue Fausto Spotorno, economista de la consultora de Orlando J. Ferreres, quien calificó los anuncios económicos de "muy malos" y termrinó eyectado del Gobierno.