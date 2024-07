Milei echó a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores por las críticas y el empresario respondió

El Gobierno de Javier Milei decidió finalmente echar a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores económicos que acompaña al Presidentel, hecho que hizo público el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X (la ex Twitter), donde también respondió el empresario textil.Karagozian había cuestionado el rumbo económico general del Gobierno así como también había puesto en dudas las últimas medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, que no vienen funcionando según cómo "la ve" el mercado, al menos.El despido del empresario fue anunciado por el vocero Adorni este miércoles, a través de un posteo en la red social X (ex Twitter), tan solo unas horas después de dicho que lo decidiría Milei en su conferencia de prensa. "Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian" publicó el funcionario.Minutos después, el empresario hizo uso de la palabra también en la red X: “Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento. Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente”.El malestar del Poder Ejecutivo de Milei se generó luego de que el empresario textil asegurara que no vislumbra la recuperación económica que vaticina el propio Presidente, con poca argumentación en datos, al tiempo que también aseguró que directamente no va a suceder.Adorni no había descartado el despido durante su diálogo con la prensa de este mediodía, pero había bajado la probabilidad de que suceda al asegurar que, pese a que "es una decisión que no ha tomado el Presidente ni el jefe de asesores", en el oficialismo respetan la opinión de "toda persona que diga que la recuperación no se ve".Karagozian conoce a MIlei desde marzo de 2017, y fue confirmado en su rol de asesor 10 días atrás por parte del propio Adorni. Pero en una entrevista televisiva concedida a LN+ ayer tuvo duros conceptos para la administración actual. “Cuando ambos criticábamos la política del gobierno de (Mauricio) Macri y ambos sabíamos que se estaban estrellando”, dijo.“Este Gobierno, ¿se estrella o no? Algunos kirchneristas consideran que así como va, el Gobierno se estrella”, le planteó el periodista Eduardo Feinmann, a lo que Karagozian aclaró que no solo el kirchnerismo, sino también “muchos economistas -renombrados más o menos liberales, más o menos de izquierda, más o menos de derecha- creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 o 1.000 pesos”. “Creen que a $1.500 podría ser; yo soy de los que cree que a $1.500 tampoco porque cuando lo comparan con la época de (Carlos) Menem no se acuerdan que en ese momento el Estado era 20-25% del PBI y hoy es casi 50%”, agregó.“Soy de los que difieren en que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, hay que entenderlo como un negocio de economía”, esbozó. Consultado por las últimas medidas tomadas por Caputo, remarcó que “son financieras, pero mi capacidad de economista atenta contra el poder de entender eso”. “Yo entiendo la economía real, no la economía financiera”, agregó.Suponiendo que tenga éxito el plan del ministro de Economía, “¿Después qué?, ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado si estamos despidiendo más rápido que lo que el Estado está despidiendo para bajar gasto?”, cuestionó Karagozian, quien remarcó que “es notorio” el desempleo en el sector privado: “Los números no dan bien”.