Duro análisis de Cristina Kirchner sobre las elecciones en el que señaló al desdoblamiento como causa del avance libertario en PBA

Y enfatizó: "Adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional”.

La expresidentapublicó este viernes una extensa carta dirigida a la militancia peronista, en la que analizó el resultado de las elecciones legislativas y marcó responsabilidades internas. Según la exmandataria, la derrota en la provincia de Buenos AiresLa líder del PJ recordó que había advertido sobre ese riesgo meses atrás. “Decidí instruir a nuestra fuerza política en la Legislatura bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”, explicó.En otro tramo del comunicado, Kirchner sostuvo que el resultado del 7 de septiembre en la provincia funcionó como un “efecto balotaje” que benefició a La Libertad Avanza. “La diferencia de casi 14 puntos en la elección del 7 de septiembre en PBA operó como una PASO o balotaje que permitió reagrupar el voto antiperonista en la elección del pasado 26 de octubre”, opinó.En esa misma línea, se refirió al clima económico y político previo a los comicios, y denunció que se instaló “el miedo” entre los votantes., escribió, y agregó que las duras advertencias de Donald Trump sobre la supuesta "explosión" que se venía en materia económica, sirvieron de "sobre-estimulación emocional en una parte del electorado”.Kirchner reconoció que, a pesar del contexto adverso, el peronismo retuvo un caudal importante de votos: “Aun así y en términos estrictamente electorales la suma de los votos peronistas a nivel nacional fueron del 35% frente al 40% de LLA”. Sin embargo, insistió en que el país enfrenta una crisis económica estructural: “El valor del dólar es el que guía, alarma o fulmina a la economía bi-monetaria de la Argentina”.En el documento, la exjefa de Estado llamó aY, antes de cerrar, advirtió que "se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto”.En la parte final del texto,“Al día siguiente de la elección del 26 de octubre, la Corte de Los Tres sobreseyó a Mauricio Macri y confirmó condenas contra dirigentes del campo popular”, denunció. Cerró el comunicado con un mensaje algo más luminoso: “Sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática”.