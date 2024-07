Cita de diputados de LLA con genocidas: el escandaloso chat de WhatsApp y el ¿aval de Milei y Martín Menem?

ahora trascendió un chat de WhatsApp de los legisladores involucrados que agrava el cuadro de lo que, hasta acá, ya era grave por tratarse de la primera vez que se da un encuentro de ese carácter institucional en democracia

la segunda es que el propio Martín Menem, titular de la Cámara baja, avaló la visita a Ezeiza

abonó la teoría de los Dos Demonios, negó que hayan visitado a represores y los caracterizó como "ex combatientes contra la subversión marxista", sugirió que el presidente Javier Milei coincide con las acciones del grupo se defendió argumentando que no se trató de represores, sino de “ex combatientes contra la subversión marxista”, dijo que los genocidas detenidos no deberían estar presos, aseguró que no hay pruebas que corroboren sus crímenes y lanzó una amenaza a los jueces y fiscales que participaron de las condenas

Luego de conocerse que seis diputados nacionales del bloque de La Libertad Avanza visitaron en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza a un numeroso grupo de represores de la última dictadura militar condenados por delitos de lesa humanidad,La cita en la que los legisladores libertarios, encabezados por el entrerrianopero acompañados por sus pares de bancada, se encontraron personalmente con genocidas como, fue el 11 de julio, es decir hace una semana. Sin embargo, decidieron esconderlo hasta que el portal LPO difundió la información.Además de los tres represores antes mencionados, también se entrevistaron con los enviados libertarios otros que están alojados en Ezeiza comoEn todos los casos, están presos con condena firme y con más de 70 años, pero porque están acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, como torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos.Una de las novedades del grupo de los seis negacionistas es que Benedit,De ello, se extienden al menos tres conclusiones: la primera es que los cinco que lo acompañaron a ver a los genocidas fueron los que aceptaron:, según confirmó el portal El Diario Ar; y la tercera es que todos ocultaron el hecho - al menos en on.No obstante, el entorno de Menem negó ante el portal Infobae que el titular de la Cámara baja estuviera al tanto de la visita, cosa que se contradice con la versión que filtró Benedit según la cual invitó a todo el bloque.Lo que hicieron trascender los libertarios desde el Congreso es que la compañía negacionista fue a visitar a todos los presos mayores de 70 años a los que la Justicia no habilitó la prisión domiciliaria, pero es falso. “El objetivo fue tomar conocimiento sobre cómo están viviendo TODOS los presos +70”, se excusaron.Pero la entrevista en Ezeiza fue solamente con los represores y eso, justamente, generó una fuerte discusión en el interior de LLA porque, tal vez, la excusa en la invitación rechazada por 23 legisladores libertarios haya sido la de visitar a presos de más de 70.Hasta esta tarde, los diputados libertarios involucrados no se expresaron públicamente. Sin embargo,Benedit, en síntesis,Es, a final de cuenta, una línea narrativa similar a la que ya expusieron tanto el propio presidente Milei como, fundamentalmente, la vicepresidenta Victoria Villarruel, conocida por sus campañas en defensa de los militares que actuaron durante los 70., inicia el mensaje que Benedit envió a sus pares vía WP y que publicó en X el periodista Juan Luis González.Sigue el mensaje de Benedit: "Lo propuse yo : si // Vamos a hacer un escrito: si // Que dirá: que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte ( terroristas ) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio".Además de adelantar que hay imágenes de las visitas a los represores y que pronto lanzarán un comunicado al respecto - ya no les queda otra -, en su descargo puertas adentro Benedit se explaya sobre la intención de sacar de la cárcel a genocidas como Astiz y señalar que, según su mirada, incluso "muchos" son inocentes:Por último Benedit hace referencia a la propia gestión libertaria con respecto a las políticas de derechos humanos. “Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismonmarxista oor las armas : si : //. Y cierra: “Vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia”."LPO con su artículo muestra estar más cerca del terrorismo zurdo que de la verdad. Les duele la visita humanitaria : si //Las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismomarxista oor las armas : si", añade el legislador.Acto seguido, mete en la escena, sugiriendo un aval, al presidente Milei: "El presidente combate en la política a esta ideología : si".Finalmente, la parte tal vez más novedosa y más grave del chat libertario: el apriete a la Justicia. Dice Benedit: "Cuál es su última guarida : el poder judicial ? : si // Los vamos a combatir : si // cómo : denunciando públicamente a los jueces que armaron y fallaron a favor de esta farsa // Cómo : en el consejo de la magistratura".La inédita visita de caracter institucional de diputados a represores solo refuerza pero alimenta con formalidad y anticipo de lo que viene la narrativa negacionista del Gobierno. Milei ya dijo, en pleno debate electoral, que lo que ocurrió con la represión ilegal fue solamente “un exceso de algunos militares”, el mismo argumento ya utilizado por las Fuerzas Armadas.En el último 24 de marzo, la Casa Rosada difundió un video sobre la última dictadura con el que buscó promover una disputa política para que haya “una historia completa”.