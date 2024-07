Caso Loan: se conoció la causa de muerte del abogado de Noguera y una fuerte revelación del padre

En las últimas horas se conoció los resultados de la autopsia de Néstor Luque, el exabogado de la mamá de Loan que murió de manera repentina en su casa. La necropsia fue autorizada por la Justicia, ante las sospechas de la familia y otros participantes en la investigación por la desaparición del niño de cinco años.El fallecimiento de Néstor Luque ocurrió el lunes pasado, cuando un familiar lo encontró sin vida en su casa. En un principio se levantaron sospechas ya que según medios locales no tenía antecedentes cardíacos, pero argumentaron que fue una muerte súbita, aunque todo se encuentra bajo investigación.Según declaraciones de la prima de Luque al programa Crónica HD: "Asimismo, esta mañana el papá de Loan Danilo Peña realizó una serie de comentarios acerca de las declaraciones de los detenidos por la desaparición de su hijo y reveló un dato que complicaría a Antonio Benítez.De acuerdo a lo que comentó al respecto, fue el mismo Benítez quien dio la idea de ir al naranjal, luego del almuerzo en el que el menor de 5 años despareció. Según expresó el hombre:En ese mismo sentido continuó expresando: “Me duele mucho porque yo estaba ahí. Era la primera vez que iba a la casa de la abuela, no sé por qué le hicieron esto a él”. Así fue como reveló: “Benítez propuso ir al naranjal”, mientras que también indicó:, datos que complican a los dos detenidos por la desaparición. A más de un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña, la tía del nene, Laudelina, realizó una nueva serie de declaraciones acerca de sus primeras afirmaciones sobre el caso.De acuerdo a lo explicó: “Perdón por mentir en la primera declaración. No fue mi intención, fue del abogado (José) Codazzi. Yo no tuve nada que ver con el accidente. Fue tema del abogado que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija”. Continuó indicando: “Codazzi hizo un video donde nos enseñó cómo tenía que hacer la declaración, si no lo decía igual, íbamos a quedar presas. Después nos levantó en el coche, que andaba con otro hombre barbudo, nos llevó a las dos a declarar”.En otra línea, el intendente de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa, solicitó que la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes se reúna en carácter de urgencia para pedir el desafuero del senador Diego Pellegrini tras haber sido involucrado como partícipe en la desaparición del menor Loan Danilo Peña.Según informaron fuentes cercanas a Ascúa, el pedido se concretó luego de que Laudelina, la tía del pequeño, lo haya mencionado en su indagatoria frente a la jueza Cristina Penzo. En la declaración, Laudelina señaló que su primer abogado, José Codazzi, le dio $50 mil para que instalara la hipótesis del accidente y la amenazó a ella y su hija irían a la cárcel.La mujer fue a hacer esa falsa declaración en la camioneta del senador Pellegrini, motivo por el cual ahora la Justicia lo citó para declarar como testigo. Aun así, informaron que Pellegrini se niega a prestar testimonio por estar”, remarcó el intendentePor último, el abogado de la familia de Loan Danilo Peña, Fernando Burlando, confirmó que el próximo lunes denunciará a la provincia de Corrientes por "encubrimiento agravado" y posible manipulación de pruebas en el marco de la causa donde se investiga la desaparición del menor de 5 años. "Esto no va a quedar así. El lunes estará la denuncia en Comodoro Py. Esta investigación la tiene que tener alguien con espalda, convicción y energía. Además, no debe tener compromisos con nadie", señaló el letrado en diálogo en Crónica TV.Burlando ya había adelantado su intención de recurrir a la Justicia el pasado 11 de julio. "", sostuvo en TN.Entre los motivos de la denuncia, enumeró "el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta" y "que dirijan la investigación hacia otro lado". "Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. Cuando se habla de (el gobernador Gustavo) Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona", afirmó. También denunció que, concluyó.