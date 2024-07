Milei acusó de traidores a sus ex asesores Spotorno y Karagozian luego de la polémica por sus salidas

ORIGEN DE LA TRAICIÓN

Hay muchos analistas que son muy ingenuos y/o intelectualmente muy deshonestos. — Javier Milei (@JMilei) July 18, 2024

El presidente Javier Milei rompió el silencio y habló tras las salidas de dos de sus exasesores que formaban parte del Consejo Económico presidido por Demian Reidel. Sin hacer mención directa, el mandatario acusó de traidores a Fausto Spotorno y a Teddy Karagozian luego de que cuestionaran las medidas económicas de su gobierno.A través de sus redes sociales, el Presidente realizó una publicación titulada “El origen de la traición” y dedicó algunas líneas a ambos economistas sin nombrarlos.“Uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría”, sostuvo sobre Spotorno luego de que este calificara de “insuficientes” los anuncios a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del Banco Central, Santiago Bausili.En la misma línea, y en una clara referencia a Karagozian, quien reveló no apreciar la recuperación económica de la que habla el mandatario, sostuvo: “El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria”.“Hay muchos analistas que son muy ingenuos y/o intelectualmente muy deshonestos”, cerró Milei el día después de una jornada en la que profundizó su política de apartar a los dirigentes que no estén alineados con el pensamiento del núcleo duro libertario.A la práctica de marginar a los que no están de acuerdo con las ideas, el jefe de Estado le agregó la posibilidad de instalar que diferir en materia económica con su administración configura una traición al Estado.Tras el corrimiento de Karagozian, el Poder Ejecutivo también informó el desplazamiento del ex subsecretario de Deportes Julio Garro luego de que le exigiera a Lionel Messi y a la Selección Argentina de Fútbol que se disculparan por los cánticos xenófobos contra Francia durante los festejos por la Copa América.A pesar de que el ex intendente de La Plata se desdijo, el círculo de Milei no lo dejó pasar y anunció, por la noche, que "ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano", por lo que dispuso el despido de Garro.