Escala la interna Milei-Villarruel: Karina Milei pidió perdón en la embajada de Francia por el ataque de la Vice

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue recibida por el embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, y le pidió disculpas por los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre Francia, tras las críticas a una canción en el vestuario de la Selección Argentina de fútbol, luego de obtener de la Copa América.Fue una gestión de urgencia y reservada que buscó neutralizar los efectos negativos que tuvo una declaración polémica que podía derivar en un incidente diplomático. La secretaria general de la Presidencia, se vio con Romain Nadal, para pedir disculpas ante las palabras de la vicepresidente Victoria Villarruel, quien trató a ese país de “colonialista”."Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo", comenzó el posteo en Twitter de la Vicepresidenta el miércoles, en defensa del mediocampista Enzo Fernández, cuestionado por haber sido el que publicó el vivo de Instagram en donde se escuchó la canción.Y lanzó: "Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!".Villarruel es un foco de tensión en la estructura del oficialismo nacional. Alegando una gripe, faltó a la firma del Pacto de Mayo, celebrado en julio, pero se hizo presente al otro día en los festejos por la celebración del día de la Independencia. Presidente y Vice se mostraron felices arriba de un tanque de guerra. En el palco, la tensión entre la hermana del mandatario y la titular del Senado era evidente.Javier Milei viajará a Francia el jueves 25 de julio para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París y tendrá un encuentro bilateral con el presidente Emmanuel Macron, con quien ya se vio y fotografió en el G7 de Italia. Los dichos de la titular del Senado contra el país de la Unión Europea llegan a pocos días de ese cónclave y en medio de horas en las que el conflicto por el video de los jugadores de la selección campeona de América no para de escalar y tiene en Francia un enorme impacto.Es que en los cánticos que se transmitieron en vivo por la cuenta del volante de la Selección bicampeona de América, Enzo Fernández, los jugadores se burlan del combinado nacional francés, expresan palabras discriminatorias, racistas y homofóbicas. El tema escaló al punto que la Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado de condena durísimo. “La Federación llevará a la FIFA los cánticos racistas de los jugadores argentinos”, avisaron, y luego agregaron: “La FFF escribirá a la federación argentina y acudirá a la FIFA, reservándose otras acciones”.Ante la ola de indignación y críticas, la vicepresidenta Villarruel emitió ese posteo que, además de defender a Enzo Fernández -el jugador reconoció su error y pidió disculpas-, atacó a Francia y generó un posible punto de conflicto entre ambos gobiernos.Los cantos racistas le trajeron inconvenientes a Enzo Fernández con algunos de sus compañeros, como de medios de comunicación del exterior y redes sociales. El volante del Chelsea pidió disculpas en su Instagram, pero en la política argentina tuvo repercusiones.El martes a la mañana, el ex secretario de deportes Julio Garro dijo en una entrevista radial que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, como el capitán Lionel Messi debían "pedir disculpas" por los cantitos. Horas después se desdijo.Luego, al ex intendente de La Plata se le dio un aviso de despido de parte de uno de los trolls del Gobierno, Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan". Ese mismo día, en horas de la tarde, Villarruel publicó su posteo.A las 20.15, la cuenta Oficina del Presidente hizo público el despido del funcionario. "Ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación". El reemplazante de Garro será el actual director del ENARD y ex director de la Agencia de Deporte Nacional, Diógenes de Urquiza. Un hombre del ex presidente Mauricio Macri, a quien el gobierno de Milei le respetó el cupo.