Con la coparticipación como carnada, se tensa la relación entre los Milei y los Macri y podría jugar la Corte

Hace ocho meses que no habla, pero lo hará a la brevedad, en diez días, y le va a marcar la cancha a Javier Milei.. Parte de la tensión entre el expresidente y Javier Milei también se debe a la coparticipación y la situación se recrudeció luego de la firma del Pacto de Mayo, que se llevó a cabo en la provincia de Tucumán la noche del 8 de julio.Macri no confirmó asistencia hasta el último momento y evaluó la posibilidad de no viajar. En esa oportunidad, sostuvieron desde el Gobierno que el exmandatario le consultó al área de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, si iba a tener participación en la firma de los 10 puntos del acuerdo nacional, de la que el círculo del presidente lo excluyó. Desde el oficialismo, argumentaron que Macri “Por otro lado, este viernes está pautada una reunión por los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, pero se llega a este encuentro con tensión entre Jorge Macri y Luis Caputo. Desde la Ciudad, dicen que el ministro de Economía está ignorándolos.Este es uno de los principales reclamos que tracciona todo el PRO y formó parte también del encuentro que mantuvo este jueves el bloque de diputados con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. El pago de esa deuda es una de las condiciones que el partido liderado por Mauricio Macri pone a La Libertad Avanza para seguir acompañando la agenda parlamentaria.”, remarcó el bloque aliado de Javier Milei en el Congreso.En el Ejecutivo no hay una postura unificada sobre cómo encarar el tema. Pujan dos posiciones distintas: una, que sostiene que se debe mantener el acuerdo de compensar la deuda con Ingresos Brutos; otra, que busca llegar a un punto común para habilitar una parte del pago y evitar sumar más tensiones entre Mauricio Macri y Milei.En su cuenta de la red social X, el bloque del PRO en Diputados compartió un hilo sobre el encuentro de este jueves con Menem. El presidente de la asamblea del partido, Martín Yeza, que desplazó a Patricia Bullrich del cargo, resposteó solamente el que hace referencia a la deuda con CABA. Yeza tiene línea directa con el expresidente, que marca la agenda macrista.Además, el Gobierno pone en duda el monto de la deuda. “, aclaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.Todos esos temas se pondrán sobre la mesa en la reunión de Jorge Macri con Luis Caputo este viernes. Allí, el jefe de Gobierno porteño obtendría mayor claridad sobre cuál será la decisión del Ejecutivo respecto de la deuda y sobre cómo cumpliría el fallo de la Corte Suprema de Justicia.dijo Francos, como un aviso sobre cómo pueden avanzar las negociaciones.El anuncio de la reunión se hizo la semana pasada, aunque hay dos posturas con respecto al pago.No les vamos a pagar lo que dice la Corte”, dijo a TN un cercano al presidente. Otra idea es que el Gobierno intentará llegar a un punto en común con Jorge Macri para habilitar una parte del pago.Ahora, se comenta que Luis Caputo haría una propuesta. Si esto no ocurre, la Ciudad de Buenos Aires está pensando en reclamarle a la Corte Suprema de Justicia que ejecute los fondos y que si no cumplen, que vaya a preso el funcionario que tenga que ir. Lo que presume Jorge Macri es que no quieren darle los fondos porque el Ejecutivo nacional especula con la elección del año próximo en la Ciudad de Buenos Aires.