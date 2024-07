Quién es Diógenes de Urquiza, el reemplazante PRO de Garro que Milei le permitió elegir a Macri

un hombre fiel a Mauricio Macri reemplazará al exsubseretario de Deportes,, que fue eyectado del gobierno tras reclamarle a Lionel Messi que pida disculpas por los cánticos racistas de la Selección Argentina, en medio de la jugada de Daniel Scioli,De Urquizaalgo que continuará haciendo, y ahora será también el titular de la subsecretaría de Deportes, cargo que ya había ocupado durante el gobierno de Macri. Lo único que tenía en mente el funcionario estas semanas era el rendimiento de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París,Garro había llegado a Deportes a través de Macri, lugar que Milei le dejó conservar. Si bien Diógenes tiene buena relación con Daniel Scioli, que maniobró para que Garro sea expulsado del cargo con la mira puesta en las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), no deja de ser un hombre macrista., el empresario que mantiene una disputa legal con la AFA desde cuando manejaba los amistosos de la Selección, una gestión que terminó en un escándalo.De Urquiza fue empresario de la industria de las marcas deportivas, entre ellas, Signa que visitó ya a varias generaciones de deportistas argentinos y la importación de zapatillas. También estuvo vinculado a empresas del rubro agropecuario y llegó a liderar la Federación del Pádel y es dueño también de un complejo de canchas de pádel.Ahora, dependerá de las directivas de Daniel Scioli ya que llegó al Gabinete nacional de Milei siendo titular del Enard. En 2018, para reemplazar a Mac Allister en Deportes, también ocupaba un cargo en ese mismo Ente de Alto Rendimiento como coordinador gerencial."No puedo entender eso de ‘vamos a pedirle al Estado’. ‘Papá, dame plata’. No, andá a laburar, ya tenés 21 años”, comentaba en una entrevista con Olé.Algo que sigue pensando hoy. "Sí me parece perfecto que vendan tortas para competir; pasa que los malcriamos. Por ejemplo: hoy se me ocurre inventar un deporte y soy el presidente de esa federación. “Me tenés que llevar”, reclamo. ¡Y no, no es así!", comentaba a La Nación cuando le consultaba por los chicos que organizaba rifas para viajar a torneos clasificatorios.