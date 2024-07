"Callado para siempre": escala la guerra entre Karina y Villarruel con amenazas de ¿Santi Caputo?

la particularidad de lo que sucedió entre la noche del viernes y este sábado es que intervino nada más y nada menos que Santiago Caputo, el asesor más cercano a Milei y que más escucha el mandatario. Al menos lo hizo la cuenta de X (ex Twitter) que se le atribuye y que no niega. Y lo hizo para expresar la que sería la posición del Presidente e incluyendo graves amenazas a otros simpatizantes libertarios que eligieron apoyar a Villarruel y exhibir su rechazo a las intervenciones de Karina

Te recuerdo que vivimos en una democracia y que cada uno tiene el derecho a bancar a quien quiere.



A no ser que tengas otra cosa en tus planes.



Saludos. — Tano Giuliani (@TanoGiuliani) July 20, 2024

"Si te hubiera mandado a alguien estarías callado"

No, no tolero la disidencia interna. Solo una lacra humana arregla en público lo que debe ser arreglado en privado. Sigan por este camino y los vamos a romper. — Red (@SnakeDocLives) July 20, 2024

Vos tenés la cara toda operada Santi….Mejor no hablemos 🤷🏼‍♂️



Si @JMilei leyera las barbaridades que ponés en Twitter, salís EYECTADO de la Casa Rosada. — Tano Giuliani (@TanoGiuliani) July 20, 2024

La, la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, empezó a traer, particularmente en las redes sociales, terreno fructífero para La Libertad Avanza a punto tal que es allí donde construyen mayorías internas que mueven su nicho de opinión pública.Sin embargo,El usuario de X, a quien describen como un joven libertario que cuenta con más de 50 mil seguidores y que habitualmente es un defensor acérrimo del gobierno de Milei,"Yo voté a VICTORIA VILLARRUEL, no a Karina", escribió, y horas después, luego de recordar que hay "sectores del gobierno que no se fuman" a la Vicepresidenta y recordar episodios anteriores de ataques de las facciones próximas al mandatario contra la titular del Senado, lanzó una encuesta: "¿Con quién estás de acuerdo? Victoria Villarruel o Karina Milei".Su consulta promediaba con más apoyos para Villarruel, pero luego del inicio de una embestida de trolls mileístas contra la pregunta, se dio vuelta. Con 122.213 votos, terminó con un 68,6% para la hermana de Milei y 31,4% para la Vice.Tras horas en las que se quejó de que lo señalaran como "kirchnerista" por "viejos tuits irónicos" a favor de Cristina Kirchner,Caputo escribió que "solo gente que no entiende la crisis de proporciones bíblicas que el Presidente de la Nación está evitando puede estar pensando en algo tan chiquito como sus propios intereses, o generando discordia entre los propios", y remató llamando "ingratos" a aquellos a quienes dirigió su mensaje."Giuliani", que se sintió aludido por el mensaje del asesor de Milei, respondió a ese posteo: "Te recuerdo que vivimos en una democracia y que cada uno tiene el derecho a bancar a quien quiere. A no ser que tengas otra cosa en tus planes. Saludos"."Tengo otra cosa en mis planes. Abrazo", replicó Caputo, a lo que Giuliani lo acusó de haberle mandado "gente del gobierno" a callarlo.No conforme, Santiago Caputo, o la cuenta que no niega, hizo alarde de su presunta capacidad de amedrentamiento:"Y sí, no se bancan la libertad de expresión. De liberales no tienen nada", advirtió @TanoGiuliani, que encontró una respuesta que refuerza la idea de que se trata de Caputo porque se parece mucho a lo que dijo hace días Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, en uno de sus streamings:Giuliani, en su muro, dio RT al posteo en que Caputo le hacía saber que si le "hubiera mandado a alguien" estaría "callado" y citó: "Terrrible que el asesor presidencial amenace con MANDAR A CALLAR GENTE. Soy liberal, pero vivimos en una democracia te recuerdo".Caputo la siguió con insultos y agresiones, pero, además, haciendo ostentación de que dice lo que dice y hace lo que hace autorizado por Javier Milei., inició su respuesta el asesor presidencial, a lo que el militante libertario que apoya a Villarruel en su interna con Karina Milei contestó con una chicana sobre los cambios en el rostro de Caputo y un desafío: "Vos tenés la cara toda operada Santi….Mejor no hablemos 🤷🏼‍♂️. Si @JMilei leyera las barbaridades que ponés en Twitter, salís EYECTADO de la Casa Rosada".Caputo accedió al desafío: "Veamos, @JMilei".Horas después, Giuliani siguió su pelea contra otros "influencers" de X militantes de LLA e insistió en marcar las amenazas de Caputo, quien incluso en una respuesta que luego borró le confirmó a un usuario que sólo le había dicho a Giuliani que "si hubiera mandado a alguien estaría efectivamente callado para siempre", y cuestionar la presunta anuencia de Milei."Dicen que esta es la cuenta de Santiago Caputo, asesor presidencial de Javier Milei. ¿Les parece hacer estas declaraciones? Usar el monopolio de la fuerza del Estado para hacer APRIETES? 👀 Espero que el Presidente @JMilei no se haga el boludo", cerró.