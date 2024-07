"Fue una decisión personal y eso es la libertad": Bullrich justificó la visita de los diputados libertarios a los represores

Tras la polémica visita de una comitiva de legisladores libertarios a un grupo de represores de la última dictadura cívico-militar en la cárcel, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, la ministra de Seguridad,buscó distansiarse al señalar que "fue una decisión personal" de cada diputado, aunque lo justificó con la idea de libertad.. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y", defendió la Ministra de Seguridad en diálogo con Radio Rivadavia.De la visita participaron Beltrán Benedit, quien organizó el mitín,Entre los represores presentes estaban Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, entre otros. Según trascendió en las últimas horas, los legisladoresAnte lo que el juez Alejandro Slokar solicitó explicaciones a la ministra. "", intentó comparar Bullrich y manifestó: "Me sorprende que un Juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos".