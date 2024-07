Stolbizer presentará un proyecto contra la ampliación de los fondos a la SIDE: "Un Gobierno hipócrita"

La diputada de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer afirmó que presentará un proyecto de ley para derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que destinó $100 mil millones para gastos reservados para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Stolbizer cruzó a la administración de La Libertad por el DNU la asignación de dinero para fondos reservados a la nueva SIDE: "Estamos frente a un gobierno hipócrita. Firman DNU 656/24 que asigna 100 mil millones de pesos a la SIDE /AFI o como se llame un área de inteligencia que lo menos que tiene es eso".En tal sentido, cuestionó que el Congreso no debata sobre la determinación del Gobierno. "Además de no cumplir con la obligación de enviar al Congreso las reformas de presupuesto y asignación de recursos, se trata de fondos reservados, o sea gastarán eso quien sabe quien y en qué. Nada bueno seguro y menos sin información ni control. Entre otras cosas, es inmoral", enfatizó.Por último, confirmó su intención de que se derogue el DNU: "Los costos lo siguen pagando jubilados y trabajadores para que otros sigan de fiesta con la plata del Estado. Doble discurso Doble moral. No cumplen normas Constitucionales para asignar partidas y se burlan de nosotros mientras alimentan castas y mafias. Voy a presentar proyecto para derogar o rechazar ese DNU. Pero también se necesita reacción social para frenar esta locura".