Por los JJOO y la reunión con Macron, Milei llegó a Francia y Villarruel es presidenta

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, llegaron a París, Francia, donde, luego de un vuelo de 13 horas y toda la jornada de hoy libres para hacer turismo, este viernes se encontrará con su par francés, Emmanuel Macron, además de mantener un encuentro con empresarios de ese país y participar de una recepción para todos los Jefes de Estado que fueron invitados al acto de inauguración de los Juegos Olímpicos

Según información periodística, las autoridades invitadas entre mandatarios y funcionarios de gobiernos de todo el mundo superan las 130 personas. Todas estarán alojadas en un mismo hotel, rodeadas de extremas medidas de seguridad, calles bloqueadas o valladas, con el despliegue de más de 45 mil efectivos de las distintas fuerzas.Milei no tiene agenda en todo este jueves, por lo que utilizará el resto del día "para descansar", mientras que este viernes concurrirá al Palacio del Eliseo donde lo recibirá Macron a las 11 (hora francesa, es decir las 6 de la mañana argentina).Si bien no se brindaron demasiados detalles de la agenda bilateral, el diálogo girará en torno al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que actualmente se encuentra frenado, la posibilidad de inversiones francesas en Argentina y otro tema que impulsa la administración libertaria desde que se logró la aprobación de la Ley Bases, la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).Sólo 50 minutos después, lo cual arroja que el encuentro con Macron será breve, está prevista una reunión con empresarios en la embajada argentina que encabeza Ian Sielecki.Ya por la tarde argentina (16:30), se efectuará también en el Eliseo la recepción oficial de Macron a todos los visitantes. Gracias a una aclaración que se hizo en el protocolo para ese acto, a pesar de no cumplir el rol de Primera Dama, Karina Milei podrá estar y oficiará como tal.Dos horas más tarde, Milei y su hermana viajarán hasta las tribunas que se colocaron a orillas del río Sena, a la altura de la Plaza del Trocadero es decir muy cerca de la famosa Torre Eiffel, para asistir a la inauguración de los JJOO, donde las delegaciones (la argentina será la decimosegunda en desfilar) se ubicarán en embarcaciones que lucirán los colores de sus banderas.Con este viaje a Francia, Milei ya salió del país 12 veces desde que asumió la presidencia en diciembre. En este caso, las circunstancias son muy particulares porque la relación con Francia está goleada, luego de la polémica derrota que sufrió el seleccionado argentino de fútbol en su debut ante Marruecos en los que el público silbó el himno de nuestro país y el clima general fue muy adverso para los dirigidos por Javier Mascherano. Los franceses están dolidos por el video que contenía cantos racistas que subieron a Instagram los jugadores del seleccionado argentino tras ganar la última Copa América ante Colombia, en Estados Unidos, pese a las disculpas públicas de Enzo Fernández, quien lo difundió.Sin embargo, el problema mayor en cuanto a la molestia francesa es el que llevó a que Karina Milei también deba disculparse ante el embajador francés en Buenos Aires, Romain Nadal, pero no por Enzo Fernández sino por las críticas que la vicepresidenta Victoria Villarruel había hecho hacia Francia, al que acusó de “país colonialista” al defender a los futbolistas del seleccionado nacional.Eso derivó en un recrudecimiento de la interna entre Milei y Villarruel, al punto que fuentes libertarias dicen abiertamente que la relación está rota.Es en ese contexto que se da el viaje de Milei a Francia que lleva a que Villarruel quede al mando del Poder Ejecutivo. De hecho, en las últimas horas, la vice redobló la apuesta: no sólo dejó fijado el tuit de la polémica en su cuenta sino que además se expresó contra los silbidos al himno nacional y los "insultos" que recibió la selección sub-23 de marroquíes pero, se cree, principalmente de franceses.Pero más allá de esa controversia, la vice despliega su agenda propia y eso inquieta a la Casa Rosada libertaria. Este mismo sábado, de hecho, hizo su reaparición gracias a su agenda de visitas a fiestas populares y religiosas. En este caso, viajó a Catamarca y se mostró con el gobernador, Raúl Jalil.El miércoles, en tanto, asistió a la exposición anual de La Rural y buscó bajarle el tono al revuelo, aunque a medias ya que la respuesta de Villarruel ante la pregunta sobre su relación con el Presidente fue: "Bien, bien, como siempre".En su visita a la exposición del agro, Villarruel también tuvo tiempo para almorzar con la cúpula de la Sociedad Rural, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y los senadores del PRO Luis Juez y Alfredo De Ángeli.Según precisan voces que conocen a la vice, Villarruel no está avanzando en un armado sino que entabla "relaciones políticas". Construye. También señalan que no hay en carpeta actividades en territorio.La agenda de la vice existe y está a la vista: es todo lo que Milei no hace y no por complementariedad, ya que no se comparten sus planes. Villarruel visita provincias y gobernadores, fiestas populares y religiosas, sectores abandonados por el Presidente, como los veteranos de Malvinas y encuentros con fuerzas de seguridad.