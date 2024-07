En Villa Gesell, ya rige la baja en el boleto de colectivo: cuál es la nueva tarifa

Tras el decreto del intendente, Gustavo Barrera, y la aprobación del mismo en el HCD, la baja en el costo del boleto para los residentes de Villa Gesell se hizo efectiva en todos los validadores de SUBE del transporte urbano local. De esta manera, la tarifa -que pasó de $750 a $600- es actualmente una de las más bajas de la región costera.La medida se da en el marco de la resolución del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, de incrementar los aportes a las empresas prestatarias del servicio. “Cuando la Provincia hace el esfuerzo, el municipio acompaña”, afirmó Barrera a través de sus redes sociales al anunciar la medida.De esta manera, los valores del boleto de colectivo en Villa Gesell pasaron a ser los siguientes:-Recorrido Unificado A,B;C: $600-Recorrido D: $600-Recorrido E: $600-Combinado a Mar Azul: $900-Recorrido para no Residentes: $1500-Combinado a Mar Azul no Residente: $2250En el caso de la Tarifa Federal, Jubilados y pensionados, Personal de trabajo doméstico, Veteranos de Malvinas, Asignación Universal por Hijo (AUH), etc., el valor de la tarifa, al depender del Ministerio de Transporte de la Nación, no pudo ser modificada ya que el organismo nacional tiene potestad exclusiva sobre la misma.