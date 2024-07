Caso Loan: detectaron que borraron mensajes del celular de Carlos Pérez cuando ya estaba detenido

A 43 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, detectaron mensajes borrados en el celular del excapitán de la Armada, Carlos Pérez, uno de los detenidos por el caso. Una de las incógnitas tiene que ver con quién los eliminó porque en ese momento, el imputado estaba preso.La desaparición del menor fue el 13 de junio y el 14 fue el hallazgo del botín, el cual sospechan que lo instaló Laudelina Peña a pedido de alguien. Fue justamente en esos dos días que hubo mensajes comprometedores a la vista porque los eliminó, lo que no trascendió es a quién iban dirigidos.Otra de las incógnitas tiene que ver con quién fue la persona que los eliminó porque se borraron cuando Pérez estaba detenido y todos sospechan de Walter Maciel, el jefe de la Policía. Sin embargo, esto sucedió cuando él también estaba detenido. Lo que puede dar como resultado un nuevo implicado.Por su parte, el viernes a las 10, la jueza Cristina Pozzer Penzo citó a una vecina de 9 de Julio que se llama Julieta, es quien estuvo almorzando con el excomisario Maciel el día de la desaparición de Loan. “Él estaba comiendo frente a mi mesa, desde las 14 hasta 15.30, 15.40. Estaba con un policía... Nos cayó tan mal la noticia del nene desaparecido que no podíamos ingerir bocado y él seguía comiendo como si nada”, expresó Juleita en C5N y agregó que no sabe adónde fue después.A 42 días de la desaparición de Loan Peña, su madre habló con C5N y pidió a los detenidos del caso que rompan el silencio y digan qué hicieron con el niño. Además pidió a la justicia y a los efectivos de la policía que actúen más rápido y exigió la detención de Macarena y Camila ante la sospecha de que algo deben saber. "Estoy desesperada, hace 42 días que no sé nada de Loan. Nadie cree que él se haya perdido. A él se lo llevaron, alguien se lo llevó. Quiero que me devuelvan a mi hijo lo más pronto posible. Ya son muchos días", expresó María en diálogo con El Diario.En ese momento, la mujer se largó a llorar. "Yo voy a llorar, pero voy a pedir por mi hijo. Quiero que me devuelvan a mi hijo, quiero saber algo de él, quiero salir ya de esto y que él este acá".Acto seguido se dirigió a los detenidos en la causa: "Los que lo están teniendo que lo devuelvan. Si alguien lo ve que llame, ya son muchos días para mi y para él, debe estar sufriendo. Los que tienen que hablar que hablen, que dejen de hacerse los vivos. Sé que él está en alguna parte. A él no lo tragó la tierra ni lo comió un bicho, a él se lo llevaron y quiero que lo devuelvan. Tienen que decir la verdad y listo", manifestó.