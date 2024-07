Legisladores libertarios y del PRO denuncian que fueron deportados de Venezuela

El senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y el diputado del PRO, Alejandro Bongiovanni denunciaron que fueron deportados por el Gobierno de Venezuela.Los legisladores habían viajado para participar de las elecciones presidenciales como veedores internacionales. Ambos fueron invitados por el candidato opositor Edmundo González Urrutia y la dirigente María Corina Machado, referente de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)."Migraciones nos deportó sin ningún motivo ni explicación. Nos volvieron a subir al mismo vuelo en el que habíamos llegado. Estamos bien. Esperemos que el domingo se termine este régimen como otros tanto que todavía están quedando", expresó Paoltroni en la red social X."Rodeado por siete soldados fuertemente armados, sin explicación alguna y reteniendo nuestros pasaportes, nos impidieron ingresar a Caracas, Venezuela", agregó.En tanto, Bongiovanni manifestó: "Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela".Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel remarcó: ¡Libertad para Venezuela! La violación de los DDHH en Venezuela es la ley imperante desde hace más de 2 décadas y este domingo los venezolanos vuelven a elegir si se termina esta tiranía. Mi apoyo al pueblo venezolano, a quienes luchan contra Maduro y al senador @PaoltroniF por representar al @SenadoArgentinacomo veedor”.