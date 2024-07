Caso Loan: el fiscal Marijuan cargó contra Bullrich

El fiscal Guillermo Marijuan cruzó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por criticar su denuncia contra el gobernador correntino Gustavo Valdés, por encubrimiento en el caso Loan."La señora Ministra de Seguridad de la Nación, que proclamó tanto la mano dura y la firmeza de las investigaciones. Ella no se preguntó, no se pregunta hasta el día de hoy por qué nos han hecho todas esas medidas de investigación, digamos, encuestar teléfonos, ir a los hoteles a buscar las cámaras?", se preguntó Marijuan en diálogo con Radio Con Vos.Además, el funcionario judicial criticó la reacción de la UCR: "Seguramente ellos están con el tema de la imagen, de las encuestas, de los votos, qué sé yo, pero lo cierto es que tienen un ciudadano de seis años, cinco años, que hace 44 días que no saben dónde está".Marijuan insistió en la necesidad de que se investigue el acto de encubrimiento y el entorpecimiento de Valdés en la investigación por el paradero del niño de 5 años, desaparecido hace un mes y medio en la localidad de 9 de Julio.El fiscal sospecha en la primera declaración de Laudelina, la tía del menor, quien, sin estar detenida, se presentó en la fiscalía para asegurar que Loan había sido víctima de un accidente de tránsito."Hubo que destinar cuantiosos recursos para que se pudiera chequear ese tema, para que esta persona finalmente diga que le dieron 50 mil pesos (para que diera un testimonio falso)", relató.“Al otro día que declara, el gobernador saca un mensaje en una red social diciendo que el hecho está encaminado a esclarecerse. ¿Un gobernador de la provincia no sabe que llevaron a una persona a una fiscalía en horarios inhábiles a declarar? ¿Cómo se enteró él tan rápido entonces de que el hecho estaba prácticamente esclarecido? Bien, él tiene que dar explicaciones de esto”, remarcó Marijuan.