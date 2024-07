Maduro: Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y Eva"

En un acto de proclamación marcado por la controversia, Nicolás Maduro fue oficialmente declarado ganador de las elecciones presidenciales por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Durante la ceremonia celebrada en el palacio presidencial de Miraflores, el presidente venezolano recibió un inusual apoyo de un grupo de argentinos que se identificaron como “soldados de Perón”. Este grupo, ondeando banderas argentinas, se unió a Maduro en una celebración que incluyó una canción dedicada al mandatario.

El grupo de argentinos entonó la canción con la letra: “atención, atención, atención, atención, Maduro te saludan los soldados de Perón.” Maduro respondió con un discurso en el que expresó: “Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y Eva. Con Perón voy y Evita voy. Ellos también están con nosotros.”Esta manifestación de apoyo ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre el gobierno venezolano y el argentino. El presidente Javier Milei, quien ha denunciado lo que considera un fraude electoral, expresó en las redes sociales: “¡Dictador Maduro, afuera!” y alegó una “victoria aplastante de la oposición”. En respuesta, el canciller venezolano, Yvan Gil, calificó a Milei de “nazi nauseabundo”.En su discurso de victoria, Maduro no escatimó en críticas hacia Milei, a quien describió como parte del “club de fascistas de América Latina”. El presidente venezolano se dirigió a Milei diciendo: “No me aguantas un round. Bicho cobarde, traidor a la patria, fascista. Ya este pueblo dijo ‘no al capitalismo salvaje’. No a Milei, ¡no al nazi-fascista de Milei!”