Las Fuerzas Armadas venezolanas denunciaron "golpe de Estado" y expresaron "apoyo incondicional a Maduro"

En el marco de la creciente tensión en Venezuela luego del anuncio de la victoria del presidente Nicolás Maduro con el 51% de los votos, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, denunció un intento de "golpe de Estado" y expresó su "apoyo incondicional" al mandatario.El funcionario enumeró "actos terroristas de sabotaje a sedes de organismos públicos, incluyendo un centenar de centros electorales, oficinas del Consejo Nacional Electoral, edificaciones privadas, comando de unidades policiales, así como la destrucción de máquinas y material electoral, símbolo del indio Coromoto y esculturas del comandante Hugo Chávez".Padrino calificó a estos hechos de "expresiones de odio e irracionalidad que forman parte de un plan preconcebido por agrupaciones políticas que se sabían derrotadas". Además, sostuvo que "comportan un intento de golpe de estado mediático, soportado en las redes sociales y apoyado por el imperialismo norteamericano y sus aliados externos y internos"."Estamos en presencia del fascismo en su máxima expresión, de una estructura internacional que está invirtiendo cientos de millones de dólares para desacreditar la extraordinaria demostración de civismo que hizo el pueblo en la pasada jornada electoral (…) la historia ha demostrado que el libreto de la violencia no conduce a nada positivo, las guarimbas de años recientes solo causaron la muerte de inocentes y cuantiosos daños materiales", aseguró.El ministro manifestó que "los pseudolíderes y las organizaciones que instan a seguir este camino oscuro de quienes no tienen la razón se esconden cobardemente al tiempo que emplean delincuentes armados y mercenarios entrenados en el extranjero para ejecutar sus macabros planes"."La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su irreductible compromiso con la paz. Sin embargo, actuaremos con contundencia, en perfecta unión cívico militar policial, para preservar el orden interno en todo el territorio nacional, siempre en el marco de la Constitución, de las leyes y el respeto a los derechos humanos", subrayó."Hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en provocaciones ni manipulaciones que fomenten la violencia y la intolerancia. Reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al presidente constitucional Nicolás Maduro, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el período presidencial 2025-2031. En este país habrá paz", concluyó.