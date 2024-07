El testimonio del secretario de Cristina Kirchner: Ella pensó que había sido una gresca entre compañeros

Este miércoles tras la finalización de la feria judicial se reanudó el juicio por el intento de asesinato a la expresidenta, con Fernando Sabag Montiel acusado como autor, Brenda Uliarte como partícipe necesaria, y Nicolás Carrizo como partícipe secundario. En ese contexto, el secretario de la exvicepresidentaBermúdez Bringue estuvo al lado de CKF en el momento en el quey la en aquel momento vicepresidenta se salvó de milagro. El secretario de la exfuncionaria quedó registrado en el video que fue filmado por Kiara Barreto, una militante del Frente Social peronista que aportó las imágenes que fueron claves para llevar la causa a juicio.Este miércoles en la cuarta audecia el secretario de CFK declaró y contó que al principio no pudo ver bien lo que había sucedido porque había mucha gente. “”, relató sobre el momento del ataque, y admitió que no supo lo que había pasado hasta minutos después del hecho.“Ahí lo agarré del cuello de la campera y un compañero empieza a gritar “¡tiene un fierro, tiene un fierro! Yo no sabía cómo reaccionar. Me tiré de cabeza y lo palpé en la cintura”, continuó. Luego, contó que cuando entraron al ascensor del edifcio donde vivía Cristina Kirchner, ella le preguntó que había pasado porqueBermúdez Bringue dijo que alguien le avisó que en realidad se había tratado de una persona que se había presentado “con un fierro”, algo que, según el secretario,El secretario, además, recordó que cuando le dijeron que Sabag Montiel estaba armado y que había gatillado subió al departamento de la exvicepresidenta para contarle.De hecho, durante la jornada de este miércoles. El tribunal tuvo que llamarle la atención varias veces.Para hoy se esperan también el testimonio de tres militantes que estuvieron el aquel 1° de septiembre del 2022. En las próximas audiencias, declararán más testigos, expertos forenses y posiblemente algunos implicados que aún no testificaron. Mientras que