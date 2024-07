Sturzenegger, sobre la Inversión que perdió Buenos Aires: "Habría que preguntarle a Kicillof por qué no adhirió al RIGI"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a la controversia sobre la millonaria inversión para la construcción de una planta de gas natural licuado, la cual será ubicada finalmente en la provincia de Río Negro en lugar de Buenos Aires. En declaraciones a Radio Rivadavia, Sturzenegger criticó duramente al gobernador bonaerense Axel Kicillof por no haber adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el cual se considera crucial para atraer inversiones.

"Me parece bastante natural lo que ha pasado," dijo Sturzenegger, aludiendo a la decisión de la empresa YPF y Petronas de construir la planta en Río Negro. "Había una provincia con una postura pro-producción y otra refractaria. ¿Quién fue el caprichoso? ¿Cómo justifica no adoptar un régimen que atrae inversiones?"Sturzenegger sostuvo que la ausencia de adhesión al RIGI por parte de la provincia de Buenos Aires "es bastante inentendible" y cuestionó las decisiones de Kicillof en este contexto. "La provincia de Buenos Aires no adhirió al RIGI, habría que preguntarle a Kicillof por qué no adhirió. Lo evaluarán los bonaerenses cuando haya elecciones," agregó el funcionario.La polémica se centra en la reciente decisión de YPF y Petronas de ubicar la planta de gas natural licuado en Punta Colorada, Río Negro, después de que esta provincia se adhiriera al RIGI, mientras que Buenos Aires, a pesar de ofrecer su territorio, no tomó la misma medida. Esta situación ha generado un debate sobre la eficacia de las políticas provinciales y la capacidad de atraer inversiones estratégicas.