Macri relanza el PRO: despegarse pero sin romper con Milei (y Bullrich)

El PRO se relanzará como fuerza política a nivel nacional con un acto que buscará mostrar músculo en gestión y renovación, sumado a coincidencias y ciertas distancias con el programa desplegado por Javier Milei. El evento contará con varios paneles que reflejarán estos objetivos y el plato principal llegará para el cierre, con las palabras de un guardado Mauricio Macri. El escenario será el Arena Studios, en La Boca.El ex presidente decidió no aparecer en público en la primera etapa del gobierno de Milei pero, después de algunas chicanas no respondidas y dirigentes alejados de su ala, llegó el momento. Con la intención de reconstruir esa estructura que, según algunas encuestas no publicadas, se encuentra en una posición muy incómoda, en torno a los 10 puntos (+/- según la geografía estudiada), Mauricio volverá a la cancha. Será el único orador individual, ya que antes se desarrollarán otras instancias, pero grupales.La organización, a cargo del ex presidente, convocó a los dirigentes para las 17, con la intención de comenzar unos minutos más tarde. Casi a las 18, habrá un panel integrado por las nuevas autoridades del partido: la vice Soledad Martínez, el titular de la Asamblea Martín Yeza y el secretario general Facundo Pérez Carletti. No será de la partida Damián Arabia. En un zoom bullrichista el lunes, el grupo que lidera la ministra de Milei resolvió no estar presente en el evento de Macri.El segundo panel llegará 15 minutos después, y estará integrado por intendentes. Ellos tendrán varios minutos para explayarse sobre la gestión de sus territorios. En el conurbano, no hay demasiados jefes comunales amarillos y uno de ellos pasó a filas bullrichistas, Diego Valenzuela. Por estas horas, todavía no se definió dónde hará Patricia Bullrich su acto lanzamiento de coalición con Milei, pero suenan La Plata y Tres de Febrero, donde comanda este alcalde.El último panel contará con las presencias de los tres gobernadores del PRO, Jorge Macri por la Ciudad, Rogelio Frigerio por Entre Ríos e Ignacio Torres por Chubut. Los tres dirigentes pudieron negociar, con varias limitaciones, con el gobierno nacional. El primero, de buena relación con Karina Milei, logró resolver el problema del porcentaje de coparticipación erogado por mes a la CABA, pero no la deuda.Una vez terminadas estas instancias, se espera que Mauricio hable a las 19 para cerrar el acto. Allí estarán depositadas todas las miradas, porque el ex presidente se expresó ante algunos debates pero se mantuvo, en líneas generales al margen. Dio su apoyo a la ley Bases, al RIGI, se pronunció sobre Venezuela pero no mucho más. Siempre planificó salir una vez superada esta instancia, y ya presentó tanto una agenda parlamentaria como ciertas diferencias con el gobierno: sutilezas sobre la edad de imputabilidad y en materia electoral.No lo acompañarán quienes fueron candidatos a presidente por el PRO el año pasado. Ni Bullrich ni Horacio Rodríguez Larreta serán de la partida, la primera por estar muy cerca de Milei y el segundo por estar muy lejos. El larretismo, con experiencia de gestión, sigue activo en la materia. El ex jefe de Gobierno asesora a dirigentes cercanos y apuesta al centro, pero también lo hacen referentes que trabajaron con él, como el ex ministro de Educación, Enrique Avogadro, que este lanzó Pulmón Creativo, un videopodcast conducido por él mismo en el que presentará entrevistas con figuras destacadas del arte, la literatura, la música, el cine y otras expresiones para conocer el camino recorrido. Quiere seguir aportando en el área, donde es reconocido.El bullrichismo y el mileísmo trabajan en una confluencia electoral y habrá una primera demostración en 20 días, en Buenos Aires. Este miércoles estaba prevista una mesa política con referentes de ambos espacios, pero se postergó hasta el 10 de septiembre por el evento que se hará a mediados de agosto y que todavía no tiene un lugar definido.Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron durante cuatro horas este martes en la residencia presidencial de Olivos, según confirmó a Ámbito de una alta fuente oficial. Tanto desde el Gobierno como en el entorno del expresidente no dejaron trascender el contenido de la conversación.No se veían desde la firma del Pacto de Mayo que tuvo lugar en la provincia de Tucumán el pasado 9 de julio. En esa oportunidad trascendió que el expresidente se sintió “molesto” por no haber sido invitado a suscribir el acta. Desde La Libertad Avanza se niega que haya habido destrato y recuerdan que, en esa oportunidad, Milei se fundió en un fuerte abrazo con Macri.El reencuentro entre ambos dirigentes se da en momentos en que el líder del PRO prevé volver a levantar su perfil público. Este jueves participará en un acto –que esperan sea multitudinario- para celebrar su asunción como presidente del partido que fundó, en lo que se interpreta como un primer paso hacia un relanzamiento político del PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025. Se llevará a cabo a partir de las 16 horas en el Arenas Estudios de la Boca.