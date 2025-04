Milei cobraba US$20.000 a asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado

Bloomberg News reveló cuánto cobraba Javier Milei cuando era congresista. “Cuando Javier Milei se sentaba a cenar con sus invitados en el piso 22 de Le Parc, un rascacielos de lujo en Buenos Aires, el dinero ya se había recaudado: fajos de billetes de cien dólares, por un total de unos US$20.000, metidos en un bolso que llevaba su hermana y gerenta comercial, Karina Milei”, contó el informe del medio..“Esto sucedía en 2023, cuando Milei, actual presidente de Argentina, era diputado y las cenas eran un ritual mensual, según tres personas con conocimiento directo. Milei exponía el plan económico radical que lo convirtió en una estrella política en ascenso mientras sus invitados, normalmente entre cinco y diez ejecutivos del mundo empresarial, cenaban bife de chorizo. El pago en efectivo era el costo de acceso. Por lo general, un miembro del grupo entregaba todo el dinero”, detalló.Las fuentes de Bloomberg indicaron que “no se impusieron restricciones sobre cómo Milei podía gastar el dinero y no se mantuvo ningún registro oficial de los pagos”,"Mi tiempo vale. Yo no vivo de la política. Si vos querés hablar conmigo, te tenés que sentar, vos querés una charla conmigo, tenés que pagar", confesó Milei en una nota en 2023.Sin embargo, el artículo periodístico señaló: “En Estados Unidos, las costosas cenas de campaña con donantes de alto nivel son un elemento básico de la recaudación de fondos, pero generan informes públicos que enumeran cuánto donaron los asistentes a la campaña o al partido del anfitrión. Y los miembros del Congreso tienen prohibido aceptar obsequios en efectivo para uso personal”.Según fuentes del medio, “las cenas de Milei recaudaron alrededor de US$10.000 cada una en 2021 y 2022, antes de aumentar a US$20.000 o más en 2023”.“Dos de los organizadores más destacados de los eventos fueron Darío Wasserman. un ejecutivo inmobiliario que actualmente se desempeña como director del estatal Banco Nación, y Nicolás Posse, que en ese momento era ejecutivo del holding argentino Corporación América y luego ocupó brevemente el cargo de jefe de gabinete de Milei, según dos personas con conocimiento directo”, detalló el informe.El artículo subrayó que “la legalidad de esta práctica es objeto de debate”. “Llevando registros adecuados, los funcionarios gubernamentales pueden recibir pagos por servicios que no están vinculados a su función y, por lo tanto, según esta definición, afirman expertos legales, las cenas de trabajo podrían considerarse un servicio de consultoría. Pero es ilegal recibir dinero sin documentación que muestre la fuente de los pagos y los servicios prestados. Si alguno de los ejecutivos tuvo tratos comerciales relacionados con los temas sobre los que votó Milei, podría abrir la puerta a acusaciones de soborno”, remarcó.