Carlos Bianco: "No existe ni una sola prueba respecto de la culpabilidad de la ex presidenta"

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, liquidó al presidente Javier Milei luego de que éste afirmara que "iba a meter presa" a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner. "No existe ni una sola prueba respecto de la culpabilidad de la ex presidenta. Quizá Milei esté un poco nervioso porque la economía no le está yendo bien y está diciendo más exabruptos de los que nos tiene acostumbrado”, aseguró el funcionario."Que deje de lado ese sueño húmedo de convertirse en emperador de la Argentina y que se comporte institucionalmente", afirmó, en referencia a Javier Milei.El funcionario bonaerense remarcó que, la semana pasada, Milei cometió "un exabrupto" sobre diciendo que iba a meter presa a Fernández de Kirchner y que, desde la gestión del gobernador Axel Kicillof, "repudian" esas declaraciones.A su vez, consideró que el presidente de la Nación está cometiendo errores al decir, por ejemplo, que quiere "intervenir la provincia" o bien, acusar de "golpista" a cualquier persona que realice una manifestación."Sabemos que se hoy se presentó la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, como ya lo hemos explicado, esa causa y esa condena en doble instancia es un manual de persecución política. No existe ni una sola prueba respecto de la culpabilidad de la ex presidenta", insistió."Quizá Milei esté un poco nervioso porque la economía no le está yendo bien y está diciendo más exabruptos de los que nos tiene acostumbrado", subrayó.Por otra parte, también se refirió a las elecciones provinciales y sostuvo que, "si bien estaba convocada una mesa de diálogo interna", haciendo referencia al desdoblamiento dentro del Partido Justicialista (PJ), manifestó que "no es positivo" que 16 senadores de Unión por la Patria (UxP) presentaran un proyecto antes el Senado "sin consulta previa", solicitando el pedido de suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) y una fecha de elecciones "de manera intempestiva".Bianco recordó que el gobernador "fue muy claro" cuando le pidió a la Legislatura bonaerense, el pasado 5 de marzo, "que tome una solución rápida": "Estamos a 31 y no se tomó ninguna decisión. Esperamos que este jueves se resuelva", añadió.Por último, alertó que, el pasado viernes, 47 intendentes (mayormente del PJ) firmaron un comunicado con la misma postura de suspender las PASO y desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires sin consultar ni avisarle al gobernador Kicillof, situación que tampoco fue vista desde la gestión como algo positivo."No hemos roto ningún puente para que cada uno de los sectores la trabaje con puntos que teníamos que definir. La presentación del proyecto en el Senado no ha sumado", sentenció Bianco