Macri relanzó el PRO: pidió "apoyar" a Milei, pero rechazó a LLA y criticó a Karina, Bullrich y Santi Caputo

El expresidente Mauricio Macri relanzó el partido que conduce, y si bien buscó apoyar al Presidente Javier Milei, tuvo contundentes críticas al armado de La Libertad Avanza, tanto como a las internas dentro del PRO. Asimismo fue lapidario con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra quien cargó por las críticas al partido amarillo.Al asumir la presidencia del PRO, Macri en su discurso dedicó elogios al presidente Javier Milei, pero advirtió que aún tiene pendiente "construir equipo" y criticó a su entorno por "no dejarse ayudar". Además rechazó por el momento una alianza con La Libertad Avanza. En un acto en el Arenas Studio del barrio porteño de La Boca en el que estuvo acompañado por gobernadores, intendentes y legisladores de su partido -pero no por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta-, Macri señaló que la gestión libertaria retomó el camino del "cambio" que comenzó con el PRO en 2015.Segundos después destacó que su partido "nunca dudó donde debía estar" y acompañó a la gestión libertaria porque impulsa las mismas ideas económicas que el PRO viene impulsando "hace mucho tiempo". En ese sentido felicitó a sus legisladores por haberle dado herramientas al Gobierno. “Pudimos encontrar excusas de sobra en las formas y tecnicismos para no apoyar pero priorizamos el fondo y el cambio”, indicó.Acto seguido comenzó con un mix de elogios y críticas contra Milei y su gobierno. “El presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer, tiene ideas, convicción y coraje pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo”, manifestó ante la escucha atenta del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el de Chubut, Ignacio Torres; del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros referentes del PRO. "Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas, y esa es una condición necesaria pero no suficiente. Armar un equipo es más que sumar gente valiosa. La organización es clave en el ejercicio del poder, no puede haber áreas grises, los roles deben estar claros y debe haber coordinación", agregó.Macri contó que Milei le propuso una fusión de partidos pero que rechazó su propuesta respondiendo que "en el siglo XXI nadie se casa sin antes conocerse y convivir" . De todas maneras le sugirió ir "de menor a mayor" ofreciendo la ayuda de su partido para fortalecer la gestión para que el cambio se haga realidad.En ese sentido, destacó que desde el balotaje hasta la actualidad el PRO le proporcionó al Gobierno las herramientas necesarias para "emprender la liberación de la Argentina" convencidos de que la dirección económica es la correcta. Y volvió con la crítica: "Milei tiene claridad en la dirección y las ideas, pero hay una debilidad en la capacidad de implementarlas. Los cambios que hay que hacer requieren de una reingeniería que lleva tiempo y hoy el tiempo pesa. Los argentinos quieren más cambios y más rápido", puntualizó.El expresidente reprochó que "es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado" y si bien destacó la apertura del Presidente criticó a su entorno por poner palos en la rueda.Sobre el final de su discurso, Macri pidió más ajuste y seguir achicando el Estado. "Estamos frente a una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. Necesitamos un gobierno que no sólo tenga la convicción de cambiar si no un método riguroso para implementar todos esos cambios", expresó. "Quiero ayudar a que los cambios se hagan, que no queden en enunciados si no que se concrete. Quiero que a este Gobierno le vaya bien porque quiero que a todos los argentinos nos vaya bien. Por eso les pido a todos los argentinos que sigamos apoyando a este Presidente en esta cruzada por el cambio que está llevando en la Argentina", cerró.En otro orden reconoció que la presencia de Patricia Bullrich en el Gabinete de Javier Milei "le ha agregado mucho valor al Gobierno", aunque advirtió que "está mal que ella hable en forma peyorativa del PRO". Además, señaló que "no es culpa de la dirigencia" del partido amarillo que ella haya salido tercera en las últimas elecciones. "Patricia está haciendo un aporte. Haber estado antes es muy importante. Que ella haya aportado su experiencia, que ganó con nosotros cuando estuvo en el ministerio de Seguridad, le ha agregado mucho valor al Gobierno", sostuvo Macri en una entrevista con TN."Lo que está mal es que ella hable con este desdén, esta forma peyorativa del PRO. Con todos los dirigentes que estaban hoy (se refiere al acto partidario en La Boca) nos matamos para que ella gane. A ninguno nos causó gracia que ella saliera tercera, pero no es culpa de la dirigencia del PRO", aclaró el titular del partido amarillo.Macri consideró que Bullrich "no puede tener esta actitud tan destructiva" para con el partido que la cobijó durante tantos años y del que fue candidata en los últimos comicios, en referencia a unas declaraciones de la ministra de Seguridad que sugerían que el partido amarillo ya había sido absorbido por La Libertad Avanza a partir del triunfo de Milei. "A nadie le gustó. El PRO tiene una historia. Ya son 20 años, y tenemos mucha gente valiosa, que ha gobernado, que sabe gobernar", sostuvo Macri, quien de todos modos aclaró que no está enojado con Bullrich.El expresidente Mauricio Macri realizó una autocrítica: "Entre 2019 y 2023 nuestras internas fueron muy dañinas. La unidad por la unidad misma nos alejo de nuestra esencia. Nos faltó convicción en el 2021", expresó. Antes de referirse al presidente Javier Milei y la situación Venezuela, el exmandatario fue positivo con el futuro del partido y dejó atrás las internas: "A pesar de todo eso, el PRO nunca dudó donde debe estar, porque las ideas económicas actuales son las que impulsamos hace mucho tiempo", afirmó.En un acto donde se hizo presente casi todo el arco político del PRO, y con grandes ausentes como la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el exjefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, la interna del partido fue uno de los temas principales del discurso de Macri.El actual titular del espacio dejó atrás una feroz lucha con Patricia Bullrich, quien desde noviembre de 2023 está alineada con el presidente Javier Milei. La excandidata presidencial había conseguido el apoyo del exmandatario nacional para los comicios del 2023 por sobre el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.A diferencia de Macri, Bullrich siempre remarcó la necesidad de una convergencia entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). A diferencia del líder del PRO, quien aspiraba a mantener cierta distancia con la gestión de Milei, solo con un apoyo a la Casa Rosada a través de cuadros técnicos y con el peso que conserva el PRO en el Congreso de la Nación.