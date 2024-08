El papa Francisco visitó a la sobrina de una de las monjas francesas asesinadas por Alfredo Astiz

El Papa se reunió en Italia con la hermana Geneviève Jeanningros, sobrina de Léoni Duquet, una de las monjas secuestradas hace 47 años por la dictadura militar, en un operativo en el que tuvo un rol central Alfredo Astiz. El ex marino se había infiltrado en el grupo de la Iglesia Santa Cruz haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido y fue su delación la clave para el secuestro masivo.El encuentro de Bergoglio fue confirmado oficialmente por el Diario Vaticano, después de que se conoció la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) al condenado a prisión perpetua, en la unidad 31 del penal de Ezeiza, adonde está alojado junto a otros represores.El pontífice hizo una pausa en sus vacaciones el miércoles para visitar a la monja católica francesa, en la comunidad Pequeñas Hermanas de Jesús de Charles de Foucauld, que trabaja con la comunidad LGBTQ+, pobres y trabajadores nómades de circos.El líder de la Iglesia Católica fue recibido por la ‘enfant terrible’ como la apodó Francisco, que está en sillas de rueda con las palabras: "¡Qué gran alegría nos regala!". Hubo un aplauso cerrado cuando entró con sus colaboradores al lugar, mientras repartían caramelos y rosarios entre los asistentes."Les agradezco a todos por lo que hacen, por hacer sonreír a la gente", les respondió el papa Francisco, quien presenció un espectáculo de circo a cargo de las personas que son asistidas en la congregación. Desde la Santa Sede mostraron a Francisco bendiciendo una estatua religiosa cerca de algunas de las montañas rusas.El represor fue visitado el 16 de julio último por los legisladores de LLA Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta. Esta última aseguró desconocer a Astiz porque ella había nacido años después de la última dictadura: “Como no viví en esa época, como nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años”.El genocida Alfredo Astiz fue condenado a cadena perpetua en 2011, entre otros crímenes, por la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas en 1977, torturadas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y arrojadas al mar en los llamados "vuelos de la muerte".