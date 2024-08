Adorni en medio de la caída de las acciones y la suba del riesgo país:"Nada afectará nuestro camino"

El vocero presidencial,, minimizó este lunes la fuerte caída de acciones y bonos con las que abrió el mercado que llevan el Riesgo País por encima de los 1700 puntos y remarcó que no "afectará" el camino del gobierno libertario.“Tenemos claro donde está nuestra tranquilidad: en las cuentas públicas y que la inflación está bajando”, señaló Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada donde aseguró que al Gobierno no le es ajeno lo que está pasando y remarcó: "”.Respecto a que este lunes finalmente se reglamentó la Ley Bases, el vocero adelantó que con las facultades que ofrece la normativa. Y recordó que “se cambian las formas societarias de las empresas públicas; es decir que, cualquier empresa estatal que se pueda privatizar, se va a efectivamente hacer”.Además señaló que “se incorpora un examen objetivo de competencias en el empleo público” y explicó que “la capacidad técnica ya no la determinará un funcionario o burócrata de turno, sino una computadora”. Asimismo,“Empleado que para, empleado que no cobra”, remarcó.“Hace algunos años, los jinetes del fracaso festejaban agrandar el peso del Estado en desmedro del esfuerzo de los argentinos.”, aseguró Adorni.