Zago calificó de "aberrante" la visita de diputados a represores y pidió que se abra una investigación

El diputado Oscar Zago, quien abandonó La Libertad Avanza (LLA) para conformar el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), calificó de "aberrante" la visita de legisladores libertarios a represores detenidos en la cárcel de Ezeiza y exigió una "investigación más profunda" para determinar responsabilidades., aseguró este martes a Radio 10.En el encuentro, que tuvo lugar el 11 de julio, los diputados libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo conversaron con los represores Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el "Pájaro" Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario "el Cura" Marcote y Miguel Ángel Britos.Arrieta alegó que tanto ella como Bonacci fueron "engañadas" y que, como nació en 1993, no tenía", retrucó Zago.Consultado por Gustavo "Gato" Sylvestre, afirmó que "absolutamente no" hubiese autorizado esa visita si aún fuera el presidente de bloque de LLA.destacó."Seguramente se va a formar una comisión, va a investigar y continuará como tiene que continuar. No hay bloques que miren hacia el costado. Sé que en LLA es un poquito diferente porque el escándalo y el problema lo tienen hacia adentro, pero creo que tienen que actuar con toda la responsabilidad del caso", señaló el legislador.cuestionó.Zago subrayó que "en la campaña, que yo caminé bastante, nunca se habló de esto pero ni por casualidad, ni con el Presidente ni con allegados", y agregó que "jamás" se mencionó un eventual proyecto para que los represores obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria.remarcó., concluyó.