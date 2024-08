Fabiola nunca me comentó esta situación:La exministra de Mujeres sobre la denuncia contra Alberto Fernández

2.Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está en frente es Manzur, Alperovich o Alberto Fernández, ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) August 6, 2024

La ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad,, se refirió a la denuncia depor violencia de género contra el expresidentey aseguró que ella jamás tomó conocimiento de los hechos relatados por la última primera dama.”, afirmó en un posteo de X (antes Twitter) la exfuncionaria a cargo del Ministerio de la Mujer durante la gestión del ex presidente donde señaló:; como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia".Según la denuncia realizada por Yañez ante el juez Ercolini, en aquel entonces ella se había dirigido a las autoridades de la cartera para contar estos episodios, pero no le brindaron ayuda. Ante lo que Gómez Alcorta Gómez salió a solidarizarse con la exprimera dama. "La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad, en los ámbitos de poder esa violencia se refuerza", comenzó en su extenso posteo., sin importar si quien está en frente es Manzur, Alperovich o Alberto Fernández, ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no. Jamás me encontrarán en otro lugar", remarcó.Y luego se refirió directamente a la acusación de que el ministerio de las Mujeres no había escuchado a la entonces primera dama cuando comunicó la violencia que sufría de parte de Alberto Fernández y defendió su gestión frente al Ministerio que eliminó Javier Milei. "Lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por dos años consecutivos, que aplauden ycuestionó.En esa línea, remarcó que el Ministerio de las Mujeres fue una conquista de millones que se cansaron de la violencia verbal, física, económica y sexual a la que todos los días someten a las mujeres."El ministerio era una herramienta institucional para revertir tanta desigualdad y violencia.Nosotras seguiremos luchando por vidas dignas de ser vividas", aseveró.