Milei visitará Vaca Muerta y viajará a Chile para reunirse con empresarios del sector energético

El presidente Javier Milei viajará este jueves a Neuquén para recorrer Vaca Muerta y luego cruzará a Chile, donde participará de una reunión empresarial y de un acto oficial por los 40 años del Tratado de Paz y Amistad que puso fin a un conflicto entre Argentina y el país chileno. De esta manera, el mandatario realizará su viaje número 13 al exterior desde su asunción en diciembre pasado.En el marco de su agenda energética, realizará la primera visita de su mandato al país que gobierna Gabriel Boric y, aunque no acordaron una reunión bilateral, fuentes de Casa Rosada indicaron que podrían mantener un encuentro informal.Ese acto es la tercera parada y el final del viaje que el mismo jueves lo traerá de vuelta a la ciudad de Buenos Aires, según estiman en Casa de Gobierno. La primera cita es en el complejo Loma Campana, el yacimiento no convencional de YPF, la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo.Milei llegará acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y de el vocero presidencial, Manuel Adorni; según pudo confirmar este medio. Allí lo recibirán algunos gobernadores, como seguro el de Neuquén, Rolando Figueroa.Según consignó el portal Ámbito Financiero, Milei se reunirá allí con Marcos Bulgheroni, el CEO Group de Pan American Energy (PAE); el presidente de CGC, Hugo Eurnekian, y el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous. También con ejecutivos de Vista, Shell Argentina, Chevron, ExxonMobil y TotalEnergies.El Presidente conversará sobre cómo viene el desarrollo del sector energético, las obras claves en marcha y las potenciales inversiones. Arribará a Neuquén tras los cuestionamientos del CEO de Techint, Paolo Rocca, por las la velocidad y los cambios que considera necesita la economía para atraer mayores inversiones, en especial, en el sector de su interés: la perforación y la construcción de infraestructura en el Yacimiento petrolífero Vaca Muerta.Milei y Boric se conocieron en Casa Rosada, cuando el mandatario chileno viajó en diciembre para la asunción del presidente argentino. Hace un mes se vieron en Suiza, donde los dos participaron de la Cumbre por la Paz en Ucrania.Si bien Boric integra la izquierda global y Milei a la derecha -a modo de simplificar sus posturas ante los ojos de la comunidad internacional- recientemente tanto el gobierno chileno como el argentino coincidieron en enviar a sus cancilleres a Washington para la reunión convocada de urgencia por la Organización de Estados Americanos(OEA) por las elecciones en Venezuela.El factor Venezuela y los fuertes intercambios entre Maduro y Milei son dos asuntos que, en Casa Rosada no ocultan, serían de interés conversar con Boric. De hecho, el jefe de Estado argentino cree que sería posible convertir su enfrentamiento por redes sociales con Maduro en una cuestión oficial presentada por ciertos países de la región en bloque.Por lo pronto, cerca de Milei descartaron una reunión bilateral entre ambos pero destacaron que se cruzarán en dos oportunidades durante el viaje al sur. Además del acto en la capital chilena, Milei y Boric coincidirían en un evento empresarial, un cocktail de GasAndes, filial chilena proveedora de gas natural por gasoducto que pertenece al holding Corporación América del empresario argentino, Eduardo Eurnekian.