Uno de los hermanos de Loan se refirió sobre las transferencias millonarias: La plata se usó para la causa

A más de 50 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, uno de su hermanos, Mariano Peña, explicó para qué usaron las “transferencias millonarias” que recibieron durante los últimos días en la cuenta de una billetera virtual. “No hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar”, reveló el joven que declarará este jueves ante la jueza Cristina Penzo.En las últimas horas había salido a la luz que dos hermanos del niño de años tenían en su cuenta de Mercado Pago una suma de $48 millones, hecho que desencadenó sospechas e incertidumbre. En un comienzo, al ser consultados sobre las transacciones, uno de ellos manifestó que las mismas estaban destinadas a la búsqueda y para la creación de "una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por una situación similar".En el mismo sentido fue Mariano Peña explicar en una entrevista con Splendid AM990 que "la cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan". "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar", agregó el joven previo a la audiencia con la jueza de la causa.Acerca de la investigación, Mariano Peña manifestó tener una hipótesis sobre lo ocurrido al remarcar que "todo lo que quieran saber se los voy a decir". "Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no", expresó y continuó: "No creo que le den la libertad a los detenidos", agregó.