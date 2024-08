Mayra Mendoza: Alberto Fernández traicionó a la militancia y a Cristina Kirchner"

La intendenta de Quilmes,, apuntó contra el expresidente Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez al considerar que "traicionó la militancia" y cruzó a quienes critican a Cristina Kirchner por compartir la fórmula presidencial entre 2019 y 2023.(Fernández). Lo militamos, hablamos de él, confiamos para que pueda hacer de la Argentina lo que habíamos propuesto”, lamentó la dirigente kirchnerista en comunicación con Radio con vos donde agregó: “Nunca, jamás nos imaginamos que iba a ser tremendo responsable y, mientras lo digo, me indigno,, de. Sabiendo que era una persona que podía trabajar dentro de un proyecto colectivo, y ser un ser tan despreciable como termina, conociendo más sobre él”.En ese sentido, Mendoza defendió a la exvicepresidenta de quienes la acusan de saber sobre la situación. “Y en algunos casos la quieren ligar como que ella conocía que el Presidente podía tener estas actitudes”, remarcó.Sobre el exmandatario señaló que “tiene conductas de un hombre violento, de no respetar a las mujeres". "porque ni siguiera ella se puede ver como una víctima. Pero”, remarcó.“¿De verdad a ese punto quieren llegar? A una mujer que quisieron matarla y que hoy no se investiga ni siquiera a los responsables más inmediatos o a lo relacionado con el intento de homicidio.", cuestionó y, en esa línea, añadió: “No podemos buscarle la responsabilidad a Cristina de todos los males que suceden en la Argentina”.Asimismo, la intendenta de Quilmes reiteró que está en contra de que cualquier tipo de violencia de género, independientemente de quién la ejerza. “Uno es en la vida pública, como es en la vida privada y viceversa. Mi opinión no es una especulación política contra Alberto Fernández, o ya sea Macri, Milei o el compañero más cercano que tenga al lado.Y esta no es una posición cómoda, esto no hay que romantizarlo”, remarcó.