El escandaloso video de Alberto Fernández en el despacho presidencial antes de su salida de Casa Rosada

Se conoció un video del expresidente Alberto Fernández junto a la panelista Tamara Pettinato, en el despacho principal de la Casa Rosada, en medio de la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez realizó contra el ex mandatario.La filmación, que se dio a conocer en las últimas horas, fue realizada por el exmandatario donde se puede observar a la conductora sentada en un sillón, sosteniendo un vaso con cerveza, mientras conversa con el entonces presidente. “Te amo”, le expresa ella. "Yo a vos", soltó Fernández.“Estamos brindando porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de hace muchos años”, añadió Pettinato en el video. Alberto Fernández le respondió: “Cuando te termines de emborrachar con la cerveza quiero que me digas algo lindo”. Además, Pettinato agregó: “Yo te quiero un montón, y siempre te voy a querer, y nunca más te voy a votar”.En el video, Tamara también aseguró que “están cortando su relación”, tras lo cual Alberto le preguntó si con eso confirma que tuvieron una relación. “De amistad. Empezó de nuevo. Hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años”, aseguró la panelista.La fecha del video, que dura más de dos minutos, no trascendió. Y el lugar en el que transcurre es en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, donde el exmandatario realizaba sus actividades diarias.