Alberto Fernández pidió que la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez pase a la justicia de San Isidro

El expresidentepidió en las últimas horas que la denuncia de su ex pareja, por violencia y otros delitos,, donde tramita la causa por la Fiesta de Olivos.Según consigno el portal Infobae que la nueva abogada del ex mandatario,, realizó una presentación por escrito ante el juez federal Julián Ercolini donde sostuvo que el caso debería continuar en el fuero federal por su condición de ex presidente, pero fuera de Comodoro Py.Así, la causa por violencia podría terminar a cargo del juez federal de San Isidro,, quien ya estuvo a cargo de la causa por la Fiesta de Olivos. En ese momento, el expediente también arrancó en Comodoro Py y luego pasó a la jurisdicción de la quinta de Olivos.La causa por violencia estaba en manos del fiscal Carlos Rívolo, pero ayer se volvió a sortear y le volvió a tocar a Ercolini en el juzgado 10, con la intervención de otro fiscal, Ramiro González.Pero luego el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y la causa pasó a la Cámara Federal de San Martín. El expresidente nunca fue sobreseído porque la Corte Suprema, todavía no contestó un recurso de queja de los padres de Solange Musse para ser aceptados como querellantes. El juez Mirabelli dijo varias veces que no tomará una decisión hasta que no estén firmes todos los recursos.Sin embargo, el pedido de allanamiento en el departamento de Fernández lo firmó el fiscal Rívolo, que reemplazaba hasta la medianoche a su colega. Según trascendió durante el procedimiento, a cargo de la Policía Federal,La causa por violencia en contra del exmandatario partió del peritaje del celular de Alberto en la causa sobre supuestas irregularidades en el contrato de seguros durante su gestión, tras incautar el celular encontraron chats e imágenes de las agresiones que recibió la ex primera dama. Al trascender la noticia por Clarín,, propuesta por el magistradoAhora se espera una nueva declaración de Yáñez y del exmandatario, ya como imputado.