Fabiola Yáñez volverá a declarar ante la Justicia en la semana

Fabiola Yañez volverá a declarar ante la justicia este martes, en el marco de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, y lo hará como querellante. En las últimas horas, la exprimera dama designó como representante legal a la abogada Mariana Gallego, aunque todavía no fue formalmente presentada en el expediente y se espera que lo haga el lunes a través del consulado de la Argentina en España. La declaración ante el fiscal Ramiro González se realizará por Zoom.Según anticiparon,Tras esto, la fiscalía y el juez Julián Ercolini deberán definir sobre un planteo de incompetencia que hizo Alberto Fernández para que la denuncia pase a San Isidro.Luego de la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, la periodista dio una entrevista dónde habló de todo lo que sufrió. Además, habló sobre la fiesta que se realizó en Olivos en plena cuarentena y los videos del expresidente y Tamara Pettinato. También, dio detalles sobre la vida que lleva actualmente junto a su hijo, Francisco.refirió sobre la violencia que sufría por parte del ex mandatario. Mientras que añadió que “otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo, como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico”.En cuanto a la revictimización que sufre tras la viralización de sus imágenes con hematomas, que serían producto de los golpes que le habría propinado su ex pareja, Fabiola admitió que, indicó.lamentó. Al tiempo que aclaró que “tenía que resguardar mi integridad, por el miedo que tengo... hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara.”Por otra parte, contó que intentó hacer una denuncia: “. Mientras que aclaró porqué nunca salió a hablar: “Han dicho que vivo una vida de lujo. Yo no tengo empleada y no tengo niñera. Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es la que está sosteniendo todo. Dijeron que me vieron caminando por calles donde están las marcas de lujo, jamás fui a caminar a ninguna de esas calles. Eso es mentira porque yo no puedo caminar por la calle”.Reflexionó entonces querecordó”, revelóAlberto Fernández le dio su versión de los hechos al portal Cohete en una entrevista de una hora y cuarto en la mañana del viernes 9, con la condición de que no se publique antes de la otra entrevista que concedió, al diario español El País, que debería salir este domingo. Allí sostuvo que el hematoma de Fabiola Yáñez se debió a un "tratamiento estético contra las arrugas" y que su ex mujer tenía problemas de alcoholismo.