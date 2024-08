Yañez reveló cómo se filtró el video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

La exprimera dama Fabiola Yañez reveló que ya había visto los videos de Alberto Fernández con Tamara Pettinato antes de que se difundieran porque los encontró en el teléfono de su hijo y aseguró que "comienzan a aparecer todas estas cosas" porque su celular, aseguró Yañez durante su entrevista con Infobae. Consultada acerca de si los había visto antes de que se publicaran, respondió: "Sí, claro, porque los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas"."Él (Fernández) comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco", su hijo de un año y medio, explicó. Contó que "un día volviendo de Chapadmalal" se lo dio ", relató Yañez.También señaló que en ese momento no reaccionó porque "creo que a esa altura ya estaba, no sé, como adormecida, porque esto ocurría todo el tiempo. Ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones", sostuvo.Según indicó, en los videos y fotos aparecían algunas mujeres que ella no conocía "personalmente", pero sí "públicamente", aunque no quiso revelar sus nombres., analizó.La exprimera dama aseguró que los engaños "ya eran anecdóticos", pero "el tema es que lo ve mi hijo", remarcó.En ese sentido, Yañez contó que durante su relación "recibía cosas todos los días, las mismas mujeres me las mandaban", pero Fernández", concluyó.