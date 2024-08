Mauricio Macri se reúne con gobernadores e intendentes para respaldar a la Ciudad en la disputa con Nación por Coparticipación

El líder del PRO,se reunirá esta tarde con la mesa ejecutiva del partido para coordinar las próximas actividades públicas, repasar asuntos de gestión y lo más importante:Si bien el Gobierno de Javier Milei se comprometió a cumplir con el fallo de la Corte Suprema, todavía no regularizó el pago diario del que le corresponde a la Ciudad. Según trascendió,Aunque la decisión aún no está cerrada.Así, en la mesa de hoy el PRO buscará unificar una postura para volver a presionar a Milei para que cumpla con el fallo del máximo tribunal y le pague a la Ciudad lo dispuesto por sentencia. No se descarta que el propio Mauricio Macri y los gobernadores insistan públicamente como lo había hecho el expresidente en X.La reunión está prevista en la sede nacional que el PRO tiene en la calle Balcarce, a tres cuadras de la Casa Rosada. Y participarán los integrantes de la mesa ejecutiva que se armó desde que Macri asumió la presidencia del partido: el propio ex presidente, los gobernadores(por Zoom),; los intendentes, de Vicente López, y, de Mar del Plata; los diputados nacionales; y el secretario general del partido,Según consignó Infobae, el temario de la reunión es abierto, aunque hay asuntos para abordar de forma prioritaria. Los legisladores repasarán la agenda parlamentaria y el estado de los proyectos de interés para el macrismo. Además, María Eugenia Vidal dará detalles del evento de relanzamiento de ladel PRO, que se hará a finales de agosto en Entre Ríos. El evento tendrá un esquema de exposiciones en paneles, con el cierre a cargo de la ex gobernadora y