Quién es el nuevo jefe de Gabinete de Pettovello: ligado a Pichetto e hijo de un ex candidato a presidente radical

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, volvió a elegir jefe de Gabinete, tras el maremoto de funcionarios que echó o se fueron en los solo 8 meses de gestión del gobierno de Javier Milei y las múltiples polémicas y denuncias por corrupción que la pusieron en el centro de la escena política y judicial

Se trata de, quien a partir de este lunes, con su nombramiento oficial a través del Decreto 715/2024 publicado en el Boletín Oficial, es el nuevo número dos de Capital Humano. El dato no es menor, ya queMassaccesi es hijo del ex gobernador de Río Negro y candidato presidencial de la Unión Cívica Radical,, pero además está vinculado al líder del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados,, hombre clave para el Gobierno en la denominada "oposición dialoguista" a la hora de conseguir los votos que le permiten sancionar leyes.El posible desembarco del ex concejal de Viedma ya había circulado por los pasillos de la cartera, pero este lunes su nombramiento se oficializó. En el mismo decreto se aceptó la renuncia de su predecesor,, que el 7 de junio había presentado su dimisión y se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Capital Humano.Massaccesi llegó de la mano de Pichetto, hombre originario de Río Negro y ex Auditor General de la Nación (AGN), allegado a la familia Massaccesi.Según aseguran, el flamante jefe de Gabinete de Pettovello ya colaboraba en Capital Humana pero “no de forma diaria”. Abogado de profesión, fue parte del equipo de auditores en la AGN, también de la mano de Pichetto. El hijo del ex candidato presidencial de la UCR en 1995 fue concejal de Viedma, capital de Río Negro, desde diciembre de 2015 hasta los primeros días de octubre de 2019, cuando asumió como Secretario de Gobierno de la administración de Mario Francioni, quien completó el mandato del fallecido intendente José Luis Foulkes.Si bien Massaccesi hará de jefe de Gabinete de la cartera, como muchos cargos en el gobierno de Milei, sobra la informalidad y la opacidad. En este caso, el cargo formal es “jefe de asesores” de Pettovello porque, por decisión de Nicolás Posse, entonces Jefe de Gabinete de Milei, se decidió eliminar la figura de jefe de gabinete del organigrama de los ministerios.El texto del Boletín Oficial, firmado por el Jefe de Estado y Pettovello es claro, en su artículo 3° se sostiene: “Desígnase, a partir del 5 de agosto de 2024, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO al abogado Leandro Horacio MASSACCESI”.La llegada de Massaccesi al ministerio de Sandra Pettovello se da en un contexto de 19 renuncias anteriores en esa cartera, la mayoría vinculadas al ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Hasta la publicación de hoy en el Boletín Oficial no se había oficializado la salida de Szereszevsky. Sin embargo, esas funciones eran ocupadas por Lucas Fernández Aparicio, concejal del distrito bonaerense de Malvinas Argentinas, un hombre del PRO que habría llegado con recomendación del ex presidente Mauricio Macri.Durante el gobierno de Macri, Aparicio se desempeñó como secretario de Trabajo y secretario de Atención Ciudadana y Servicios Federales. También fue administrador de Ferrovías y presidente de Ferrocarriles Argentinos durante la gestión de Cambiemos.Aparicio fue "renunciado" hace un mes, en medio del escándalo por los seis millones de kilos de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo que la cartera de Pettovello había negado la existencia, pero que expuso el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, el abogado y dirigente social Juan Grabois.Desde Capital Humano negaron esa versión al ser consultados por Infobae. Aseguraron que se trató de “un tema personal”. También afirmaron algo insólito como que “Aparicio no renuncia porque nunca fue designado”, cuando trabajaba diariamente en el Ministerio, a la vez que decían que “seguirá acompañando a la ministra desde un rol más político”.Ante una nueva consulta de este medio, funcionarios de Capital Humano destacaron que la designación de Massaccesi “se demoró por problemas administrativos” y confirmaron que el hijo del ex gobernador rionegrino “ya estaba colaborando” con Pettovello. “La sintonía entre ellos dos es muy buena. Es un gran aporte para la gestión que venimos desarrollando”, se entusiasmaron en la cartera más grande del gabinete de Milei. También la de mayores polémicas.