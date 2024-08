Ajuste a las universidades: alertan que no funciona ninguno de los 53 programas que existían en 2023

El ajuste presupuestario que el gobierno de Javier Milei aplicó sobre las universidades llegó al 33% durante los primeros siete meses de 2024 y, como resultado, no funciona ninguno de los 53 programas universitarios financiados por Nación que estaban activos el año pasado.Así lo reveló un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) que señaló que las transferencias acumuladas en millones de pesos entre enero y julio de este año fueron de $1.827.277,44, es decir $901.467 millones menos que en el mismo periodo de 2023."En el acumulado de los primeros siete meses de 2024, el ajuste fue del 33%. No hubo un solo peso de transferencia para gastos de capital (infraestructura) a ninguna universidad del país en lo que va del 2024", remarcó el Observatorio.En la variación interanual, el mes de mayor ajuste fue junio (-43%) producto de la pérdida de poder adquisitivo de los aguinaldos docentes. El dato se conoce luego del paro de 24 horas que la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) realizó este lunes para reclamar un aumento salarial por encima de la inflación.El informe señaló que "si bien el ajuste a las universidades fue generalizado en todo el país, de las 10 provincias con mayor presupuesto universitario, las universidades de la Provincia de Buenos Aires fueron las más perjudicadas. En la otra punta se encuentran CABA (UBA), Corrientes y San Juan", enumeró.El ajuste interanual del presupuesto universitario fue de -37% para Buenos Aires, -34% para Córdoba, -33% para San Luis, -32% para Neuquén y Mendoza, -31% para Santa Fe, -30% para Tucumán y CABA, -29% para Corrientes y -28% para San Juan, lo que representa entre $262 y $18 millones menos por provincia.Este recorte impactó en los programas universitarios que se financiaban desde el Gobierno Nacional. En 2023 había 53 programas activos, pero "hoy ninguno se encuentra vigente. Esto significa que el Estado no invierte en equipamiento, infraestructura, investigación ni formación docente", subrayó el informe.Estos programas incluían acciones de formación docente; federalización de las políticas de ciencia, tecnología e innovación; financiamiento a programas de investigación; investigación y producción de laboratorios de producción pública; desarrollo de la infraestructura del conocimiento; formación universitaria en derechos humanos, e inversión en infraestructura y equipamiento, entre otros.