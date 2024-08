Javier Milei volvió a mostrarse con Yuyito Gónzalez y oficializó la relación

El presidenteoficializó la relación con su nueva novia,. Este martes ambos se mostraron muy cariñosos en la primera fila del auditorio del CCK durante la presentación de la "Ley de Juicios por Jurado" que consiste en la puesta en escena de la obra "La noche del 16 de enero" de Ayn Rand.En las imágenes se viralizaron en redes sociales y se puede ver como el mandatario se acerca a donde se encontraba su pareja en primera fila y la saluda con un beso.En el CCK, además del primer mandatario, estuvieron presentes otros miembros del Gabinete, como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, autor del proyecto de Ley, cuyo objetivo es “terminar con la impunidad de los delincuentes y brindar Justicia a los argentinos”.También asistieron la canciller, Diana Mondino; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio; los juristas que integran la Comisión redactora, Jorge Sandro, Fernando Díaz Cantón y Hugo Juvenal Pinto; y distintas entidades y profesores universitarios que apoyan la implementación del juicio por jurados.Luego del evento, la actriz había brindado detalles de su encuentro con el mandatario libertario en medio de los rumores de romance: "Me parece atractivo y espero la segunda invitación"."La pasé hermoso, me encantó la ópera, me encantó el Colón y me encantó la compañía. Hubo un llamado telefónico personal para invitarme. Le dije que sí enseguida porque me pareció un plan lindo, ya habíamos tenido contacto cuando yo fui al Luna Park a la presentación de su libro", expresó Yuyito González.