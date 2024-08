Kicillof acompañó a Cristina Kirchner a declarar: "Es víctima de un juicio que no va para ningún lado"

Tras la declaración de Cristina Kirchner en el juicio por el atentado en su contra, el gobernador de la provinica de Buenos Airesacompañó la exvicepresidenta a Comodoro Py desde dondeEn declaraciones a la prensa, el gobernador remarcó qu. En ese sentido, aseguró que "es todo tan disparatado e indignante y siempre es para el mismo lado" y apuntó contra los que "no se indignan" por la información que se borró del celular del diputado Gerardo Milman y dos colaboradoras como tampoco por la vinculación de la familia del ministro Luis Caputo.. No se indignan porque una familia vinculada hoy al ministro Caputo resulta que puso plata para comprar mesitas de luz a un tipo que no sabía agarrar un martillo y clavar un clavo para un hotel de lujo en Neuquén", cuestionó Kicillof.Y señaló: "Todo esto es tan disparatado, tan indignante y siempre para el mismo lado. Hay medios hegemónicos que solo cubren el juicio cuando parece que la responsable es Cristina o los que la tenían que cuidar".Sobre el juicio, en línea con el pedido de CFK de que se investigue a los responsables intelectuales del atentado,