Causa Cuadernos: realizarán por primera vez una pericia sobre los originales

El Tribunal oral que llevará adelante el juicio por la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno ordenó las pericias sobre los manuscritos originales. Los jueces van a comparar esos escritos con la letra de Centeno, a quien le pedirán que haga un cuerpo de escritura.Los jueces que integran el TOF 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, dieron un paso para avanzar hacia el juicio y determinaron las pruebas que se realizarán antes del debate, aún sin fecha de comienzo.La pericia fue pedida por Cristina Kirchner y también por la mayoría de los acusados, que cuestionaron los cuadernos como prueba, sobre todo cuando se comprobó que fueron adulterados.Uno de los empresarios acusados, Armando Loson, en un expediente paralelo logró probar que hubo alteraciones, sobreescrituras y tachaduras.En esa causa, el juez Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva a Jorge Bacigalupo, el amigo del exremisero Oscar Centeno. Lo acusó de realizar enmiendas en algunos de los cuadernos, que registran el pago de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo, en párrafos referidos a Armando Loson y Gerardo Ferreyra.Luego la Cámara Federal revocó ese procesamiento, ordenó profundizar la investigación y realizar una nueva pericia sobre los originales.El Tribunal Oral Federal 7 definió cuál será la prueba para llevar adelante en el marco del juicio oral en el que serán juzgados la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios, los principales empresarios del país y el remisero Oscar Centeno. La pericia se ordenó para saber, en 90 días, si Centeno fue el autor de los manuscritos. Se lo invitó al chofer a realizar un “cuerpo de escritura” para poder compararlos.La Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional analizará los seis cuadernos reservados y los archivos con copias digitales de las carpetas que contienen la reproducción de los cuadernos.Son los archivos “Cuaderno 2005″, “Cuaderno 2006″, “Cuaderno 2008″, “Cuaderno 2008 2009″, y “Cuaderno 2009″, “Cuaderno 2010″, “Cuaderno 2013″, “Cuaderno texto” y “Cuaderno vertical 2015″. Se deberá establecer si los manuscritos fueron escritos por el mismo autor, si se trata de la letra de Oscar Centeno o de terceras personas. En ese caso, se deberá precisar qué tramos.El TOF rechazó un pedido de la defensa de Cristina Kirchner para investigar las llamadas de los teléfonos del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes instruyeron el caso y pusieron en su momento presos a los grandes empresarios del país. Hoy todos están en libertad.En tanto, habilitó incorporar los teléfonos del ex secretario de Obras Públicas y “arrepentido” José López, que fue una de las pruebas que se usó en la causa de la obra pública.