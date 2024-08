Yacobitti advirtió que Milei quiere terminar con la Universidad Pública: "Lo viene haciendo a cuentagotas mes por mes"

El vicerrector de la UBA,, volvió a apuntar contra el Gobierno nacional por los malos salarios de los docentes y no docentes y aseguró que el presidente Javier Milei quiere terminar la universidad pública al señalar que “lo que no pudo hacer con un golpe bueno, lo hace mes a mes”.El Gobierno, lo que no pudo hacer de un golpe, lo viene haciendo a cuentagotas mes por mes. Deja que la inflación haga su trabajo”, advirtió en declaraciones a FM MileniumY apuntó contra la cartera que conduce Sandra Pettovello al asegurar que cada vez que se le hace un planteo, desde Capital Humano “a los profesores se les toma el pelo”."Sabe que no fue el 71% que es menos”, señaló el vicerrector.En ese sentido, Yacobitti reiteró que muchos docentes ante la situación que viven en la universidad pública, deciden ir a trabajar a instituciones privadas y lamentó la posición de Javier Milei en contra de la educación pública.porque la gente dice ‘bueno, viste cómo es Milei, pero después no lo va a hacer´. Entonces te come la violencia, las persecuciones. Los escraches a través de las redes sociales. Y es normal que un presidente diga que el Estado es una organización criminal”, lamentó.Para el vicerrector de la UBA, lo que ocurre con las universidades “no es un problema de fondos ni de caja porque el Gobierno demostró que tiene fondos para subsidiar una baja del impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a los más ricos de los ricos”.“No está en riesgo el cierre de las universidades.porque hay docentes que pueden y tienen una posición, o tienen una antigüedad que ya les permite cobrar un poco más, o aparte trabajan de otra cosa. Ahora los docentes que tienen dedicación exclusiva, los profesores que tienen dedicación exclusiva, que investigan, no tienen la posibilidad de vivir de otra cosa", señaló.En esa línea, remarcó en referencia a la motosierra libertaria que "cuando vos hacés un ajuste como el que se hizo ahora que en los últimos ocho meses perdiste arriba del 40% del poder adquisitivo de un salario que ya era bajo, lo que estás haciendo es atentando contra la calidad de algo”.En medio del ajuste presupuestario los trabajadores de las universidades públicas reclaman hace meses una recomposición salarial luego de que se decretara la emergencia universitaria. El pasado 4 de julio, un comunicado conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a reclamar la “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”La semana pasada realizaron tres días de huelga con un alto acatamiento, en el inicio del segundo cuatrimestre de las cursadas, y anunciaron una nueva medida de fuerza de 48 horas para el próximo martes y miércoles. Durante el plenario definieron que seguirán con las protestas y el cese total de tareas durante esta tercera semana de agosto, como planificaron convocar a una nueva Marcha Nacional Universitaria, similar a la masiva de abril, para realizarla entre el 9 y el 13 de septiembre.