Nueva encuesta: el 92% de los argentinos piensa que el mayor problema de la era Milei es la pobreza

El 92% de los argentinos piensa que lo más grave, "pensando en el país", es el aumento de la pobreza del 44% al 54%, de acuerdo a una nueva encuenta de la consultora Zuban Córdoba. Mientras tanto la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género se posicionó en el décimo lugar entre doce problemáticas.El relevamiento denominado "Escándalo, indignación, medios & política", el 92,2% de los encuestados asegura que el incremento de la tasa de pobreza es el principal tema de preocupación, siendoEn segundo lugar quedóde los encuestados. A fines de junio, el INDEC difundió que durante el primer trimestre del 2024, el indicador aumentó con fuerza (0,8 puntos porcentuales -p.p.) al 7,7%. Para el 89,9% de los encuestados es un tema grave, mientras que el 7,9% respondió que es insignificante.Mientras que el informe ubicó en tercer lugar a la renuncia del diputado misioneroEl 89,7% de los consultados respondió que es grave y el 6,3% que es insignificante.En el cuarto lugar de la encuesta se ubicó la depresión económica, con una amplia relevancia para los argentinos. La estimación preliminar del producto interno bruto (PIB), en el primer trimestre de 2024, muestra un descenso de 5,1% con relación al mismo período del año anterior.de las principales preocupaciones de los argentinos, por encima de la visita de los legisladores de La Libertad Avanza a los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza (68,6%) y los viajes privados del presidente Javier Milei con fondos públicos (67,1%).Otro de los temas que más preocupan a los ciudadanos es el maltrato y la persecución a periodistas por parte del Gobierno, que es considerado "grave" por 64,8% de los consultados. En tanto que por debajo se ubican los $100.000 millones en fondos reservados para la SIDE (61%).De acuerdo a la encuesta de Zuban Córdoba en el anteúltimo escalón aparece el escándalo a partir de la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género, queEn ese sentido, "un 57% cree que el ex presidente debe ser juzgado por violencia. Menos de un 30% cree que se trata de una operación contra el peronismo, peroDiversas percepciones que conviven y compiten", remarcaron.El último lugar lo ocupa la condena contra Guillermo Moreno, sobre esto y el escándalo con Fernández, desde Zuban señalan que "la existencia de un acontecimiento que monopoliza la atención pública no implica que las percepciones sobre el hecho sean uniformes". "Es un aspecto básico de la teoría del framing,Existen sobre un mismo acontecimiento distintas formas de ver el mundo que coexisten y compiten", afirmaron desde la consultora.Y volvieron a remarcar: "Un hecho, por más escandalizante que sea, pueda tapar el resto de la agenda pública es algo extensamente comprobado por la ciencia política como falso"."Pueden coexistir, sin ningún tipo de problemas, distintos tópicos y temáticas en la agenda de la sociedad. Que goce de una gran repercusión durante un periodo determinado de tiempo no anula el resto de esos tópicos", señalaron.